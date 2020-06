Kit di ricarica per utenti Apple, caricatore 18W + cavo USB-C Lightning a soli 18,99 euro

Avete acquistato uno degli ultimi iPhone e volete un secondo caricabatterie con cavo per poter sfruttare la ricarica a piena potenza oppure, ancora meglio, avete un iPhone 8, X o uno di quelli che avevano in kit l’anacronistico caricabatterie da 5V e volete massimizzare la ricarica? Allora acquistate l’eccellente kit di Ugreen che mette a disposizione cavo e caricatore al convenientissimo prezzo di soli 18,99 euro grazie ad un codice sconto.

Innanzitutto, il caricatore eroga fino a 18W con il controllo garantito dalla tecnologia Power Delivery 3.0, quindi ci potete ricaricare alla massima potenza tutti gli iPhone di ultima generazione. Per fare un esempio, con questo alimentatore un iPhone 11/11 Pro viene ricaricato completamente in appena 2 ore utilizzando il cavo da USB-C a Lightning in dotazione (per chi se lo stesse chiedendo: è lungo 1 metro), oppure i nuovi iPad Pro usando un cavo da USB-C a USB-C dallo 0% al 50% in appena un’ora. Ma anche un iPhone X, che viene venduto con il vecchio e poco performante caricatore da 5V, sfruttando questa soluzione può essere caricato dallo 0% al 50% in soli 30 minuti, cioè il 70% più veloce rispetto al caricatore originale.

Caricatore e cavo sono certificati Apple MFi, quindi sono compatibili al 100% coi dispositivi Apple e non si incorrerà in messaggi di avviso sulla non originalità del cavo come può invece accadere acquistando soluzioni economiche che non presentano alcuna certificazione. Per giunta il caricatore è dotato di un chip di ultima generazione progettato per proteggere i dispositivi collegati da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrente.

Ovviamente il caricatore può essere usato anche con uno degli ultimi dispositivi Android, come i Galaxy S9 e S10, i Redmi di Xiaomi, La serie P30 e P20 di Huawei, il Sony Xperia XA1 e 2, l’LG G8 ThinQ, l’HTC U11 e U12, Nintendo Switch e tutti gli altri. Quel che distingue questo kit da altre soluzioni concorrenti sta nel fatto che è appositamente progettata per i dispositivi Apple per via del cavo da USB-C a Lightning che viene incluso nella confezione.

Il kit viene venduto per 26 euro, un prezzo già del tutto onesto soprattutto dal punto di vista della qualità dei prodotti. Al momento però basta inserire il codice L66SIAOT nel carrello e si ottiene uno sconto di 7 euro che porta il prezzo finale a soli 18,99 euro.