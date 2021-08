Con Walabot DIY 2 iPhone vede cosa c’è nei muri

Vayyar Imaging, azienda specializzata in tecnologie di imaging radar 4D, ha presentato Walabot DIY 2, nuova versione di un dispositivo che permette di avere una sorta di vista a raggi X in abbinamento ad app dedicate per iPhone e dispositivi Android.

La tecnologia in questione permette di “vedere” all’interno delle pareti, fino a uno spessore di 10 cm. L’accessorio è poco più grande di uno smartphone e si collega al terminale dell’utente tramite connessione Wi-Fi. Un dispositivo di questo tipo è comodo per evitare di danneggiare tubature o cablaggi elettrici, individuando facilmente tubi, cavi e altri materiali. È possibile individuare diversi materiali – tra cui legno, metallo o plastica – presenti all’interno di muri in cartongesso, calcestruzzo o piastrellato.

Il produttore (qui i dettagli) afferma che il dispositivo Walabot DIY 2 è l’unico in grado di distinguere metallo e legno con un livello di precisione che i tradizionali rilevatori di montanti non possono offrire, utile anche per rilevare i movimenti di animali quali piccoli topi intrappolati o che hanno messo su casa dentro qualche parete.

Collegando il dispositivo Walabot DIY 2 allo smartphone e accedendo all’App dedicata è possibile visualizzare in tempo reale la struttura sottostante, individuando in modo semplice tubi, cavi e altri materiali.

L’attacco magnetico permette di fissarlo al retro degli smartphone. Dal display di quest’ultimo sarà possibile visualizzare in tempo reale ciò che il “radar” individua in una parete o una struttura in cemento o cartongesso (entro 10 cm). Nel momento in cui scriviamo il prezzo negli USA è di 119,99 dollari, circa euro.

