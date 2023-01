KUMI GT6, lo smartwatch bicolore in offerta lancio a 82 euro

KUMI GT6 è in offerta lancio a 72 euro. Si tratta di uno smartwatch davvero originale, con il suo cinturino bicolore e tante caratteristiche di spessore. Clicca qui per acquistare.

All’apparenza sembra chiaramente ispirarsi ad Apple Watch, con il suo design squadrato, anche se le grafiche richiamano quelle di OPPO. E’ resistente all’acqua con una certificazione IP68, mentre sul frontale svetta un ampio display da 1,72 pollici con vetro curvo 2.5D. Al suo interno è equipaggiato da una batteria da ben 280 mAh, che assicura circa 7 giorni di utilizzo intenso, o addirittura 20 giorni di utilizzo base.

Naturalmente, si tratta di un orologio connesso, che permette di leggere al polso tutte le notifiche in entrata sulla smartphone. Offre tutte quelle funzioni che ci si aspetterebbe da uno smartwatch per il fitness, dunque il monitoraggio della frequenza cardiaca, quello della pressione sanguigna e perfino il monitoraggio del sonno. Ancora, può essere un ottimo strumento per il pubblico femminile, fungendo da promemoria per il ciclo. Non manca neppure il calcolo SpO2.

E’ in grado di tracciare anche numerose discipline sportive, dalla corsa al ciclismo, dal salto con la corda allo yoga dal canottaggio al calcio e al tennis, e altre ancora.

Come già anticipato, la particolarità sta nel cinturino, bicolore, che risulta davvero originale e unico al polso: nessuno smartwatch al momento sul mercato presenta questa particolare caratteristica.

Al momento KUMI GT6 si acquista in offerta lancio a circa 72 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo. Nella pagina di acquisto potrete scegliere tra le tante varianti di colore disponibile: blu e rosso, rosso e giallo, nero, o nero e rosa.