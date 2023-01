I nuovi pad GameSir in mostra al CES 2023

GameSir , noto brand nell’ambito delle periferiche di gioco, mostra al CES 2023 due nuovi controller progettati per Xbox e uno per Android. Si tratta di GameSir X2 Pro per dispositivi mobili, e GameSir G7 per console e PC.

GameSir X2 Pro mette in mostra funzionalità come trigger analogici, joystick analogici ALPS, due pulsanti dorsali mappabili e impugnature in gomma ruvida per un’esperienza di gioco più confortevole possibile. Si tratta di un controller con morsetto, in grado di orbitare smartphone Android che misurano da 110 a 179 mm di lunghezza. Supporta quasi tutti i servizi di streaming popolari come Xbox Cloud Gaming con Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Remote Play, NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna.

GameSir G7, invece, tra le sue principali caratteristiche, propone pulsanti posteriori extra e software GameSir Nexus, grazie ai quali gli utenti potranno creare un controller unico per adattarsi al proprio gameplay.

È un controller plug-and-play per Xbox e PC con una bassa latenza di input inferiore a 0,004 secondi. In particolare, i trigger analogici regolati con precisione da GameSir offrono la migliore scorrevolezza e precisione possibile. Propone pulsanti frontali tattili e imbottiti con struttura a 5 strati in cui i microinterruttori offrono un’attivazione più rapida con una distanza di attivazione ridotta al minimo di soli 0,6 mm, circa il 40% in meno rispetto al normale controller a membrana.

GameSir G7 è disponibile su Amazon a questo indirizzo, mentre il modello per dispositivi Android si acquista a questo indirizzo.

Per tutto quello che è stato presentato al CES 2023 il link da seguire è direttamente questo. Se, invece, siete in procinto di acquistare un nuovo joypad l consiglio è di dare uno sguardo a questo indirizzo.