Kuo: iPhone 9 previsto entro il primo semestre nonostante Coronavirus

iPhone 9 indicato anche come iPhone SE 2 (non è ancora certo come si chiamerà il nuovo smartphone entry level di Apple), arriverà entro la prima metà del 2020. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in un messaggio inviato agli investitori.

Come abbiamo già riferito nei giorni passati, vi sono preoccupazioni in merito all’impatto del coronavirus sulla fabbricazione, apprensioni che avrebbero già costretto a rimandare l’avvio della produzione, obbligando gli assemblatori che lavorano per conto di Cupertino, a mettere un punto interrogativo su quando gli stabilimenti potranno riprendere con serenità la produzione del dispositivo.

L’analista Ming-Chi Kuo si tiene largo e prevede che entro metà di quest’anno il dispositivo arriverà. Il riferimento a iPhone SE 2 / iPhone 9 è indicato in un report nel quale si parla degli obiettivi dei fornitori della telecamera degli smartphone, affermando che il nuovo dispositivo della Mela non includerà le sofisticate lenti in configurazione 7P (sette lenti di plastica), non contribuendo così a incrementare le spedizione di questa componente avanzata.

Non sorprende che Apple abbia deciso di non usare lenti 7P per iPhone SE 2, giacché iPhone 8 include lenti 6p per la fotocamera posteriore, come rileva MacRumors; con la multinazionale di Cupertino alla ricerca di soluzioni per contenere i costi, quasi certamente – per quanto possibile – sfrutterà hardware che ha già a disposizione, ad eccezione di componenti-chiave come i chip seria A. iPhone SE 2/iPhone 9 dovrebbe usare il chip A13 già visto sugli ultimi iPhone 11 e 11 Pro Max.

Una diversa indiscrezione circolata nelle scorse ore riferisce l’arrivo di un aggiornamento per iPad Pro, previsto “intorno a marzo”, elemento che potrebbe portare a pensare ad un evento per il lancio congiunto dei due prodotti (iPhone 9 e iPad Pro di nuova generazione).

Pochi giorni addietro erano circolate voci secondo le quali l’avvio della produzione di iPhone 9, che resterà in commercio insieme a iPhone 11 e iPhone 11 Pro e anticiperà il lancio del presunto iPhone 5G 2020, era prevista per il 10 febbraio ma l’attività è stata rimandata e ora Foxconn starebbe considerando di spostare la produzione di alcuni dispositivi Apple in India e Taiwan.

Per i nuovi modelli iPhone in arrivo è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 2020 o iPhone 12 è riassunto in questo articolo.