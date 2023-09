Apple indaga su un problema con le impostazione privacy in iOS 17

Dopo l’aggiornamento a iOS 17, un ristretto gruppo di utenti lamenta che alcune impostazioni relative alla privacy sono state modificate senza autorizzazione.

Lo riferisce il sito statunitense 9to5Mac spiegando che Apple è al corrente della questione e sta lavorando per risolvere la problematica.

In un post su X (Twitter), la coppia di sviluppatori di Mysk segnala che alcuni utenti che avevano le opzioni “Luoghi frequenti” e “Analisi e miglioramenti” disattivate, si sono ritrovati queste opzioni attive senza preavviso dopo l’aggiornamento a iOS 17.

Apple ha confermato al sito 9to5Mac che le impostazioni scelte dall’utente per queste opzioni non dovrebbero essere modificate dopo l’aggiornamento a iOS 17, di stare esaminando il problema, ribadendo il suo impegno per la privacy.

Il problema è stato riscontrato solo da alcuni utenti. Apple spiega che le “posizioni rilevanti” sono utilizzate da Mappe per ricavare informazioni sui luoghi frequenti, fornire servizi personalizzati come gli itinerari predittivi per il traffico e che questi “sono protetti tramite crittografia end-to-end e non possono essere letti da Apple”.

Secondo gli sviluppatori di Mysk, le posizioni rilevanti restano su iPhone ma potrebbero essere usate per individuare informazioni dettagliate suoi luoghi frequenti. Per quanto concerne i dati di Analytics, secondo Mysk fornire questi dati potrebbe avere implicazioni per la privacy, anche se questi non registrano dati che consentono di identificare l’utente, suggerendo di disattivare sia questa, sia l’opzione posizioni rilevanti (Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione > Servizi di sistema, e da qui toccando “Luoghi frequenti”).

