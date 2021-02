La corda per saltare di YUNMAI è Smart ed è scontata a 19,47 euro con un codice

Se volete rendere un po’ più Smart uno degli allenamenti più semplici e sani da poter fare all’aperto oppure al chiuso in casa, non fatevi sfuggire l’offerta sulla corda per saltare di YUNMAI che, con un codice, vi costa 19,47 euro.

La tecnologia che c’è dentro interesserà soprattutto i nostri lettori, ma anche costruttivamente non si scherza. Anche se non si volessero utilizzare le funzioni abilitate dai sensori e dal collegamento Bluetooth incorporato, si tratta comunque di una corda per saltare di alto livello: la scocca esterna è costruita in policarbonato e le maniglie presentano un design minimalista ma allo stesso tempo risultano leggere e confortevoli, oltre ad offrire un ottima presa.

La corda invece è costruita in acciaio ed è rivestita da una guiana in PU. E’ lunga 3 metri e si può regolare senza doverla tagliare, in modo da poterla adattare all’altezza di chi la utilizza. Così può usarla tutta la famiglia. Complessivamente, maniglie e corda, questo prodotto pesa 140 grammi ed è altamente ergonomico.

Per quanto riguarda invece la parte Smart, dentro c’è un sensore che conta i giri e ne mostra il numero sul display incorporato in uno dei manici, dove è possibile leggere anche la durata dell’allenamento. Questi dati vengono monitorati e archiviati istantaneamente nella memoria interna, poi non appena si collega la corda allo smartphone tramite il chip CC2541 Bluetooth 4.0 vengono trasferiti via cloud sull’app abbinata.

Da questa è possibile non solo tenere traccia delle statistiche sugli allenamenti ma si possono guardare anche alcuni video proposti dal produttore con allenamenti per tenersi in forma. Si possono fissare gli obiettivi e accedere ad una serie di programmi da seguire da soli oppure in compagnia degli amici, condividendo i dati raccolti per sfidarsi a vicenda.

La batteria incorporata si ricarica completamente in 2 ore collegando il cavetto microUSB alla presa presente sul fondo di una delle due maniglie (sollevando il tappo all’estremità) e promette fino a 150 giorni di autonomia. Sui manici è incorporato anche un motorino per la vibrazione in modo tale da offrire un feedback tattile quando si raggiungono gli obiettivi preimpostati sull’app.

La rotazione della corda è molto fluida perché utilizza dei cuscinetti a sfera (simili a quelli che troviamo nelle rotelle dei pattini e nel giochino “Fidget Spinner” che andava di moda qualche anno fa, per intenderci) collegati al sensore che tiene traccia dei giri. Tutto questo sistema – promette il produttore – ha una vita media di 10 milioni di rotazioni.

Se volete comprare la corda per saltare di YUNMAI, come dicevamo al momento la potete comprare in sconto su Gearbest. Anziché 25 euro, usando il codice GBYMROPE i primi 50 pezzi venduti si comprano a 19,47 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.