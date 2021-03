Bosch porta il rilevamento cadute su tutti gli iPhone e Android

Bosch ha presentato una soluzione che consente di trasforma iPhone e Android in dispositivi in grado di rilevare cadute e incidenti.

Basta un solo attimo di disattenzione per fare un incidente in eBike o perdere il controllo della moto. Solo in Germania, ogni giorno si verificano oltre 38 incidenti gravi che coinvolgono veicoli a due ruote (fonte: Federal Statistical Office). Per questo motivo, ogni secondo è fondamentale. Ma cosa succede se la persona coinvolta nell’incidente viaggia da sola o non è più in grado di chiamare i soccorsi?

Gli Apple Watch Serie 4 o modelli successivi rilevano una caduta pericolosa e, se necessario, possono mettere in contatto con i servizi di emergenza. Dopo la caduta, se Apple Watch rileva che ci stiamo muovendo, attende la nostra risposta all’avviso e non chiama automaticamente i servizi di emergenza; se Apple Watch rileva che siamo immobili da circa un minuto, farà partire automaticamente la chiamata.

Una soluzione simile a quella di Apple Watch è Help Connect di Bosch, in grado di rilevare cadute e incidenti e di intervenire accedendo ai dati rilevati dai sensori nello smartphone dell’utente e in altri dispositivi connessi: la funzione in questione utilizza un algoritmo intelligente per rilevare automaticamente gli incidenti.

In caso di emergenza, l’app avvisa i servizi di pronto intervento tramite il call center dedicato di Help Connect, inviandoli immediatamente sul luogo dell’incidente. In questo modo non solo si risparmia tempo, ma si aumentano anche le probabilità di successo dell’intervento. Attualmente, sono a disposizione di ciclisti e motociclisti due app: COBI.Bike, per iPhone e Android, e per i motociclisti calimoto, anche questa sia per iPhone che per Android.

Bosch riferisce di essere al lavoro per integrare la soluzione per rilevamento cadute, incidenti e per le chiamate di emergenza in altri prodotti, inclusi quelli di aziende partner. «Combiniamo l’Internet delle cose, algoritmi e Help Connect per trasformare i dispositivi connessi in salvavita personali in ogni circostanza: sulla strada, durante lo sport o a casa» spiega Volkmar Denner, CEO di Bosch. Attualmente, Bosch offre il servizio Help Connect agli utenti che dispongono di una scheda SIM tedesca in undici Paesi europei (Italia inclusa).

Help Connect coniuga rilevamento automatico degli incidenti, funzione di chiamata di emergenza e sistema di risposta personale in caso di emergenza. In COBI.Bike e calimoto, per esempio, l’algoritmo valuta i dati dei sensori dello smartphone relativi a velocità, accelerazione e rotazione per rilevare un incidente. La maggior parte degli smartphone attualmente in commercio dispone di questi sensori. Le app devono essere attivate durante il viaggio e il dispositivo fissato al manubrio.

Help Connect funziona su tutti gli iPhone con iOS 11 o successiva, oltre che sui dispositivi Android, versione 6 o successiva.

In caso di incidente, la piattaforma utilizza la connessione dati cellulare dello smartphone per trasmettere a un call center di emergenza Help Connect attivo 24/7 la posizione corrente, la gravità dell’impatto e, a seconda dell’app, i dati sanitari eventualmente memorizzati. Gli addetti del call center provano a mettersi in contatto con la persona coinvolta nell’incidente.

La comunicazione avviene in tedesco o in inglese, anche in altri Paesi europei. Se la persona non risponde e i dati dei sensori indicano un impatto grave, vengono allertati immediatamente i servizi di pronto intervento. Si può scegliere di informare anche parenti e amici. La chiamata di emergenza può essere attivata anche manualmente in qualsiasi momento.

Per i motociclisti l’azienda ha anche sviluppato un sistema di rilevamento incidenti installato in modo permanente sul veicolo. Help Connect utilizza il sensore inerziale del Motorcycle Stability Control (MSC) di Bosch. Tramite Bluetooth, si connette alla relativa app e trasmette i dati al call center di emergenza Help Connect.

