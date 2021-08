La custodia iPhone 13 anticipa le modifiche alla fotocamera

L’iPhone 13 avrà una “gobba” posteriore della fotocamera molto più grande rispetto al modello di iPhone attuale, Queste, almeno sono le ultime indiscrezioni trapelate in rete, a giudicare da quella che sembra essere la cover del prossimo iPhone 13. Il case mostra anche che il prossimo smartphone iOS sarà leggermente più spesso, con una tacca frontale più piccola, e pulsanti riposizionati. Ecco le foto.

Se le immagini delle cover che mostriamo di seguito dovessero risultare reali, la gobba della fotocamera posteriore di iPhone 13 sarà certamente più grande dell’attuale. L’area rialzata che contiene gli obiettivi della fotocamera per i modelli iPhone 13 standard sarà di 4,0 cm, rispetto ai 3,7 cm della serie iPhone 12, mentre la gobba sarà di 4,5 cm sui modelli di iPhone 13 Pro, che attualmente vantano un retro camera da 3,9 cm.

Secondo l’affidabile Ming-Chi Kuo, i modelli di iPhone 13 Pro presenteranno una fotocamera Ultra Wide migliorata con funzionalità di messa a fuoco automatica. Dovrebbe anche essere dotato di un obiettivo a sei elementi, rispetto ai cinque dei modelli attuali. Inoltre, tutte le fotocamere degli iPhone 2021 dovrebbero avere la tecnologia Sensor Shift per una migliore stabilizzazione. Fortunatamente, questa tecnologia non dovrebbe arrivare solo per i modelli Pro.

Per mesi, le voci hanno indicato che Apple avrebbe ridotto la tacca dello schermo dell’iPhone, e finalmente l’obiettivo dovrebbe essere completato con i prossimi smartphone; secondo ultimi rapporti quest’autunno il notch diventerà più sottile di 0,89 centimetri.

Le foto delle custodie pubblicate da svetapple.sk si adattano, inoltre, a smartphone che sono 0,2 mm più spessi rispetto ai loro predecessori. Una voce precedente aveva in effetti anticipato il cambiamento di spessore, causato da batterie leggermente più grandi necessarie per lo schermo a 120 Hz. Ancora, si presume che Apple stia spostando tutti i pulsanti verso il basso di un quarto di pollice. Ciò include i pulsanti accensione e volume.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.