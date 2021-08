Hammerhead 2, gli AirPods di Razer ora hanno le luci Chroma RGB

Agli auricolari in stile AirPods, Razer ha appena aggiunto l’illuminazione Chroma RGB: con i Razer Hammerhead di seconda generazione arriva così la personalizzazione dell’illuminazione prodotta dal logo visibile sulla facciata esterna di ciascuna cuffietta. Ma le novità non si fermano qui.

E’ stata infatti introdotta la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) attraverso l’impiego di doppi microfoni omnidirezionali e di gommini in silicone, mantenendo al contempo la modalità di gioco a latenza ultra-bassa di Razer, che viaggia intorno ai 60 millisecondi. Rispetto alla generazione che vanno a sostituire, questi nuovi auricolari offrono inoltre fino a 32,5 ore di autonomia e si possono collegare all’app Razer Audio, disponibile sia su App Store di Apple per gli iPhone che sul Play Store di Google per i dispositivi Android, per poter personalizzare il profilo sonoro di musica e giochi su qualsiasi dispositivo al quale si collegano le cuffie tramite Bluetooth.

Dalla scheda tecnica si apprende che supportano i codec SBC e AAC e la risposta in frequenza è compresa tra i 20 Hz e i 20 kHz, l’impedenza si attesta intorno ai 16 Ohm e la sensibilità delle cuffie è di 91 dB a 1 mW/1kHz. Inoltre la potenza di ingresso massima di questi auricolari, dotati di driver da 10 millimetri, è di 5 mW. Le 32,5 ore di autonomia si raggiungono grazie alle 6,5 ore disponibili su ciascun auricolare combinate alle 26 ore che si possono aggiungere attraverso un massimo di quattro ricariche quando si inseriscono nella custodia mantenendo le luci e la tecnologia ANC costantemente spente. Se invece si accendono le luci, l’autonomia complessiva scende a 27,5 ore mentre utilizzando anche la funzione di riduzione attiva del rumore il massimo di autonomia offerta è 20 ore: 4 dagli auricolari e 16 tramite ricarica.

I nuovi auricolari senza fili Razer Hammerhead di seconda generazione sono in vendita al prezzo di 139,99 euro, quindi 20 euro in più rispetto alla generazione precedente di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita nel marzo del 2020 attraverso questa recensione.