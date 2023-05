La gattaiola smart Petsafe si apre solo al vostro gatto

Chi vive in campagna o abita al piano terra potrebbe desistere dall’installare una gattaiola per lasciare i propri gatti liberi di entrare e uscire quando vogliono proprio perché quel piccolo varco potrebbe poi trasformarsi nella via d’accesso di qualsiasi altro animale selvatico abbastanza piccolo da poterci passare attraverso; ma con la soluzione di Petsafe si può ottenere il meglio dei due mondi: libertà per i propri gatti, e sicurezza per la casa.

Il modello Petsafe PPA19 infatti è dotato di un sistema di scansione intelligente che rileva il microchip del proprio gatto e lo lascia passare, bloccando invece la gattaiola a tutti i gatti e gli altri animali che non vengono riconosciuti dallo scanner.

Questo significa che neppure il gatto del vicino potrà entrare in casa vostra a meno che non siate voi ad aprirgli la porta o a lasciare aperta un’altra finestra, perché la gattaiola gli resterà completamente blindata.

Com’è fatta e come funziona

Questo particolare modello ha un’apertura di 14,6 x 13,5 centimetri, quindi è abbastanza stretta da lasciare il passaggio ad un solo gatto (del peso massimo di 7 kg) per volta, proprio per evitare che possano infilarsene due insieme, anche se entrambi autorizzati, evitando così sia che si possano incastrare, sia che un altro gatto sfrutti il passaggio del vostro per intrufolarsi in casa.

Si possono memorizzare fino a 40 microchip per altrettanti gatti, e volendo si può anche acquistare separatamente una medaglietta elettronica per garantire l’accesso anche ai gatti che non hanno il microchip.

Le dimensioni dell’intera gattaiola (cornice compresa) sono invece di 22 x 24 centimetri e si può installare praticamente su qualsiasi materiale: dalle porte in vetro a quelle in legno, metallo e PVC, oppure direttamente praticando un foro sulla parete.

L’utente può anche programmare manualmente quattro diverse modalità di apertura: oltre a lasciare la gattaiola aperta sia per l’ingresso che per l’uscita, si può bloccare il movimento per il solo ingresso, per la sola uscita, oppure si può chiudere del tutto.

Infine, lo scanner è alimentato da una batteria (non ricaricabile, ma sostituibile) che promette fino a un anno di autonomia.

Dove comprare, e prezzi

La gattaiola Petsafe PPA19 costa 70,19 € e si compra anche su Amazon, dove al momento è attivo uno sconto del 20% che vi consentirà di acquistarla per 55,98 € spedizione inclusa; per i gatti senza microchip, le medagliette come dicevamo si possono acquistare separatamente al prezzo di 11,99 € per ciascuna unità.