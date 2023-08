moto g14 è un nuovo telefono economico marchiato Motorola

Motorola (brand di Lenovo) ha annunciato l’arrivo sul mercato dell’ultimo membro della famiglia moto g che si caratterizza per la presenza del pelle vegana.

moto g14 è un dispositivo economico che offre funzioni premium, distinguendosi dagli altri smartphone di fascia media presenti sul mercato per il display Full HD+, altoparlanti stereo, tecnologie Dolby Atmos e Spatial Sound by Moto.

Il display da 6,5″ offre un rapporto di aspetto di 20:9. Il design Hole-in-Display (HiD) e la riduzione delle cornici, promette più spazio per lavorare e giocare.

Il sensore da 50MP (combina 4 pixel in 1 e la risoluzione fotografica effettiva è di 12,5MP) promette foto dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. moto g14 è dotato anche di una fotocamera Macro Vision che consente di avvicinarsi al soggetto in modo da vedere alcuni dettagli che non si notano con l’obiettivo standard. Inoltre, la fotocamera frontale da 8MP, promette “selfie già pronti per essere postati”, grazie ad una modalità denominata “Face Beauty” che migliora le foto in modo automatico.

moto g14 è realizzato con materiali definiti “di alta qualità” e include un’edizione speciale in pelle vegana morbida al tatto e resistente alle impronte. Questa versione è disponibile nei colori Pale Lilac e Butter Cream. È possibile scegliere tra due versioni di colore standard: Steel Gray e Sky Blue. moto g14 vanta un design idrorepellente in grado di proteggerlo da schizzi e versamenti.

Il processore è un octa-core, la RAM è 4GB e lo spazio di archiviazione arriva fino a 128GB e dispone inoltre di memoria UFS2.2. La batteria è da 5000 mAh; è compatibile con la ricarica TurboPower a 15W.

moto g14 è disponibile in Italia al prezzo di 149,90€, nelle colorazioni Pale Lilac, Butter Cream, Steel Gray e Sky Blue presso gli ecommerce e nelle colorazioni Steel Gray e Sky Blue presso i punti vendita fisici e il flagship store di Spazio Lenovo a Milano.