La pistola da gaming Nextick Lightgun supera obiettivo finanziamento su Indiegogo

AINEX, un’azienda che ha sviluppato un avanzato controller 3D, ha completato il round di finanziamenti su Indiegogo, superando con un importante margine l’obiettivo di finanziamento che consente la produzione in serie di Nextick Lightgun.

Nextick Lightgun è una pistola laser wireless, un controller stile sala giochi che integra una serie di sensori di movimento all’avanguardia.

Ispirata ai classici controller utilizzati nelle sale giochi, Nextick Lightgun è presentata come un accessorio che è un connubio di ricordi nostalgici, con funzionalità innovative.

Tar le peculiarità di questo accessorio, la funzione di blowback (contraccolpo) superiore e impostazioni di vibrazione personalizzabili, elementi che offrono la sensazione di un gioco in stile retrò da sala giochi.

Nextick Lightgun integra un sensore di movimento 9DoF (9 assi) che lo differenzia dai tradizionali controller wireless da gaming ed è utilizzabile senza ricorrere a LED di tracciamento aggiuntivi o marcatori da posizionare ai lati del display (come punti di riferimento per determinare il puntamento della pistola verso lo schermo). Il produttore afferma che questa peculiarità elimina limitazioni sulla distanza di tiro alle quali obbligano luce diretta e luci artificiali.

Tasti di scelta rapida Macro permettono di memorizzare e accedere a comandi usati di frequente, senza la necessità di un controller separato.

Oltre che in ambito gaming, secondo il produttore il dispositivo può essere usato come mouse 3D ma anche come dispositivo di puntamento per le presentazioni (ma dubitiamo che qualcuno possa veramente usare un oggetto a forma di pistola durante una seriosa presentazione).

Il dispositivo (qui i dettagli) è alimentato da una pila ricaricabile. I sistemi operativi supportati al momento sono Windows 10/11 e Linux. L’azienda riferisce di essere al lavoro per partnership con produttori di console.

La connessione avviene mediante Bluetooth. Dal software dedicato è possibile selezionare le modalità d’uso (gioco o mouse).

Nel momento un cui scriviamo su Indiegogo i prezzi per chi vuole supportare il progetto partono da 149$, con spedizione dell’oggetto prevista per luglio 2024.

