La pompa d’aria portatile Xiaomi youpin è in offerta a soli 9,90 euro

Se state per partire per le vacanze e tra le attività c’è anche quella di intrattenersi con qualche partita in spiaggia, valutate l’acquisto della pompa Xiaomi youpin attualmente scontata per soli 9,90 euro.

Si tratta di una pompa d’aria manuale che occupa pochissimo spazio: misura nello specifico solo 21 x 4 x 4 centimetri e pesa appena 60 grammi grazie alla solida costruzione in ABS, materiale che – come si legge nella scheda tecnica – risulta leggero ma al contempo capace di offrire una bassa resistenza all’attrito durante l’utilizzo.

La quantità d’aria erogata ad ogni pompata è tale da consentire un gonfiaggio delle camere d’aria dei palloni in pochissimo tempo e grazie al sistema a due vie la ricarica dell’aria avviene molto velocemente.

Si tratta di una pompa che utilizza il classico sistema telescopico per l’immissione dell’aria e grazie allo spinotto incorporato nel manico è possibile utilizzarla per gonfiare qualsiasi palla, dal classico pallone da calcio a quello di pallacanestro, pallavolo e rugby.

Se interessati all’acquisto trovate la pompa d’aria portatile di Xiaomi youpin in sconto su GearBest per soli 9,90 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.