Il mistero di iPhone 13 senza notch avvistato in Ted Lasso

Apple sfoggia sempre numerosi suoi dispositivi nelle serie TV e film prodotti per Apple TV+, per questa ragione molti spettatori sono convinti di aver individuato una anteprima di un ancora inedito iPhone 13 senza notch in un episodio di Ted Lasso.

La nuova gamma di terminali iPhone 13 è attesa prevista in arrivo con le tempistiche tradizionali pre-Covid, quindi con presentazione e commercializzazione entro il mese di settembre. Anche se una anteprima all’interno di una delle serie TV più famose e seguite su Apple TV+ è un’idea intrigante, sembra improbabile e molto difficile che la multinazionale di Cupertino abbia optato per questa scelta, tenendo presente che Apple è sempre riservatissima sulle novità in arrivo fino alla data di presentazione.

Ma che si tratti davvero di un iPhone 13 senza notch è escluso soprattutto dalle infinite anticipazioni che, fin dal 2019, indicano che l’amato odiato, ma riconoscibilissimo, intaglio nello schermo è qui per rimanere almeno fino al 2022.

Praticamente tutti, a partire dai leaker più o meno attendibili e gli analisti esperti Apple più quotati, passando per schemi tecnici e modelli non funzionanti, fino ad arrivare a parti, componenti e persino accessori, indicano che gli iPhone 13 avranno ancora il notch, anche se di dimensioni più piccole.

Infatti il primo iPhone senza notch è previsto per il 2022, quando in alcuni modelli potrebbe essere sostituito da un foro per la videocamera, come visto innumerevoli volte nei terminali Android. Mentre il mitico iPhone con frontale tutto schermo, come una singola lastra di vetro sognata da Jony Ive e Steve Jobs, potrebbe arrivare nel 2023 con sensori Face ID integrati nella sottile cornice superiore.

Per tutte le ragioni fin qui esposte iPhone 13 senza notch visto in Ted Lasso, per la precisione in due inquadrature nella sesta puntata della seconda stagione intitolata The Signal non è, e non sarà, quello che vedremo nel keynote Apple di settembre e poi sugli scaffali una settimana dopo. L’assenza del notch è con ogni probabilità un errore in fase di post produzione, quando viene applicata una immagine sul display del dispositivo per renderla più visibile agli spettatori, come avviene spesso e come è avvenuto anche per una pubblicità Microsoft in cui il MacBook Pro risulta più bello che nella realtà.

Tutto quello che sappiamo sui prossimi iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet.