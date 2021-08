Recensione Vacos Cam IR, telecamera wireless con pannello solare

E’ da anni che il mondo delle telecamere di sicurezza si è evoluto. Certamente in positivo, e da diversi punti di vista. Non costano più una fortuna, sono molto più versatili di prima, e offrono soluzioni immediate e intuitive per la sicurezza domestica. Oggi in prova VACOS SE, la camera smart con batteria integrata, che può durare anche all’infinito.

Vacos CAM SE è nata come progetto Kickstarter, e ha preso finalmente forma con il rilascio all’utenza. All’aspetto non vuole certamente risultare originale, anzi propone una forma vista e rivista.

A un primo sguardo la si faticherebbe a riconoscere rispetto alle Arlo. Interamente rivestita di plastica bianca, salvo che sul “muso” frontale completamente nero, propone un look estremamente semplice e minimale, che ben si sposa in ambienti moderni. Si tratta di una camera, che oltre a poter essere utilizzata all’interno, è ottimizzata anche per l’esterno, grazie alla certificazione IP65.

Unboxing

Partiamo dalla confezione di vendita. Anzi dalle confezioni. Già, perché oltre alla camera, abbiamo testato anche il pannello solare, venduto separatamente, il cui utilizzo è certamente facoltativo, e che si collega alla camera tramite Micro USB, così da ricaricarla senza necessità di presa elettrica. Ovviamente, tale utilizzo è riservato all’esterno.

La confezione di vendita è piuttosto standard. Al di là della telecamera sono presenti anche due supporti da muro. Il primo è tradizionale, a vite, mentre l’altro è magnetico, il ché rappresenta una soluzione attacca e stacca davvero comoda, minimale e comoda, considerando che si tratta di una camera a batteria, sulla cui ottima longevità torneremo in seguito. In confezione sono presenti pure le viti per il fissaggio a muro e al cavo Micro USB per ricaricare la batteria. Quest’ultima, non è rimovibile.

Il secondo unboxing, invece, cela un piccolo pannello solare, con annesso cavo microUSB da collegare alla videocamera, per assicurare alimentazione non stop. Anche in questo caso, in confezione è presente una staffa per il collegamento a muro del pannello, oltre alle viti necessarie per il corretto fissaggio.

Come è fatta

Come già accennato, la camera ha una forma piuttosto tradizionale per le periferiche simili. Ha forme morbide, ma al tempo stesso decise, con una parte frontale più stretta, e una posteriore più larga. Quello che ci ha stupito è il peso, davvero leggero se confontato con altre camere della stessa tipologia. In prima battuta abbiamo pensato ad un forte ridimensionamento della batteria. Sarà sicuramente così, ma l’autonomia non sembra risentirne, perché sulla carta basterà una singola ricarica per metterla in funzione per circa 3 mesi.

E’ molto minimale e moderna, e l’assenza di fili la rende ancor più gradevole quando fissata al muro. Al di là del piccolo pulsantino sul posteriore, che serve per il reset/abbinamento della camera allo smartphone, e del foto per l’attacco al muro, la camera presenta solo il foro per l’ingresso della ricarica, e null’altro. Non può accogliere micro SD, ma ha una memoria integrata da 16 GB eMMc.

Configurazione e utilizzo

La camera prevede l’utilizzo dell’app Vacos Smart, disponibile gratis su App Store e Google Play. L’abbinamento è tra i più semplici e immediati. Si clicca sul tasti “+” per il primo abbinamento, si seleziona la camera da abbinare, si inseriscono le credenziali del proprio Router WiFi e si inquadra con la camera stessa il codice QR che appare sullo schermo dello smartphone. Il gioco è fatto. Abbiamo abbinato due volte la camera, prima provandola con un router portatile, poi con quello fisso di casa, e in ciascuna delle situazioni non abbiamo avuto il minimo problema.

Come di consueto per la tipologia di app, la schermata principale dell’app propone in primo piano il riquadro della camera, ma senza feed live. Per poter accedere al flusso video è necessario cliccarvi sopra, così da avviare la diretta. La camera propone una qualità 1080p, con immagini chiare, nitide e fluide, sia nelle ore diurne, sia al buio, grazie alla visione notturna in bianco e nero, che permette comunque di distinguere in modo netto i vari dettagli presenti all’interno della stanza. Si tratta di una risoluzione che, in tutta franchezza, riteniamo assolutamente buona per una camera di sicurezza di questo tipo. Abbiamo anche testato camere con risoluzioni maggiori, ma in fin dei conti, considerato che il feed video lo si guarderà quasi sempre dal piccolo schermo dello smartphone, il Full HD è un buon compromesso tra qualità e contenimento del prezzo.

Naturalmente, è possibile attivare le notifiche in push per il movimento, così da essere avvisati in tempo reale di qualsiasi movimento venga registrato dal sensore. Fortunatamente, durante le nostre prove non abbiamo mai ravvisato alcun problema: le notifiche sono sempre risultati puntuali, sia a telefono acceso, sia in standby. Il tutto senza dover configurare su Android alcunché. Spesso questa tipologie di camera richiede di impostare su Android permessi per l’avvio automatico e per l’utilizzo dell’app in background. In questo caso, invece, non è stato necessario effettuare alcun setup: la camera è pronta all’uso, anche per quel che concerne le notifiche.

Non è presente alcuna sirena nella camera, peccato, ma è possibile scegliere diversi parametri per le notifiche allo smartphone. Ad esempio, è possibile scegliere se attivare queste notifiche solo di giorno o di notte, se attivarle in orari e giorni programmati, e ancora se attivare o meno un intervallo di 2, 5 e 10 minuti tra un allarme e l’altro.

Ancora, la camera propone anche un sistema di audio a due vie. E’ possibile, dunque, ascoltare i suoni registrati dalla periferica, ma anche inviare messaggi audio, come se si trattasse di un sistema di intercom. L’altoparlante della camera non ha un volume particolarmente elevato, ma consente di poter inviare messaggi nel caso in cui non vi siano rumori di sottofondo troppo invasivi. Invece, il microfono installato sulla camera è molto potente, e dallo smartphone si riuscirà a sentire tutto quello che accade in casa. Come già rilevato, è dotata ci certificazione IP65, quindi adatte all’uso esterno, senza doversi preoccupare della pioggia, oltre a poter lavorare a temperature estreme comprese tra i -20 e +50 gradi.

Ancora, la camera supporta gli assistenti Alexa e Google, permettendo di vedere il flusso video su smart display. Abbiamo provato a collegarla alla piattaforma di Google, ma al momento ci viene restituito il messaggio che “nessuna camera è collegata al nostro account”. Lo stesso pop up ci informa che potrebbe essere un problema momentaneo. Riproveremo e, se del caso, aggiorneremo questo articolo.

Ricarica solare

Che sia una camera perfettamente utilizzabile all’interno non c’è dubbio, ma la presenza di un pannello solare la rende perfetta per l’esterno. Questo perché, oltre alla possibilità di ricarica convenzionale tramite presa elettrica, è possibile anche la ricarica tramite pannello solare. In questo modo, affiancandola alla telecamera e collegando il cavo MicroUSB in dotazione, ci si potrà dimenticare della presa elettrica, avendo una ricarica non stop, che eliminerà ogni tipo di preoccupazione sulla mancanza di alimentazione. Questo permetterà di installare la camera in qualsiasi angolo esterno dell’abitazione.

Conclusioni

VACOS CAM SE ha molte frecce al suo arco. Dal punto di vista estetico è piacevole, leggera, minimale e moderna, con un sistema di aggancio magnetico a muro non più originale nel panorama, ma sempre interessante, comodo da usare, e bello da vedere.

Altri punti a favore risultano essere la totale assenza di fili, e la possibilità di ricaricarla tramite pannello solare, che ne assicura una longevità pressoché infinita. Ancora, la puntualità nelle notifiche quando rileva i movimenti, la rende uno strumento certamente affidabile. Sull’autonomia non possiamo confermare la longevità dichiarata di 2-3 mesi, altrimenti avremmo dovuto rinviare questa recensione di parecchi giorni, ma nella settimana di prova la percentuale di batteria residua è diminuita di appena 10 punti percentuale.

PRO

Estetica moderna e minimale

Sistema di aggancio magnetico

Notifiche sempre puntuali

Qualità video

Ricarica solare possibile

CONTRO

Niente supporto microSD

Solo 7 giorni gratis di cloud storage

Niente sirena integrata

Costa 99,99 euro su Amazon, ma grazie al codice sconto DNG9BUGY la pagherete 79,99 euro; se dovete installarla all’esterno il consiglio è quello di abbinare anche il pannello solare, che costa appena 29,99 euro.

Si acquista anche sul sito ufficiale al prezzo di 99,99 dollari, ma utilizzando il codice sconto MACITY15 la si pagherà appena 84,99 dollari, con spese di spedizione gratis per l’Italia.