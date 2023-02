La stampante 3D FLSUN SR Delta ora a metà prezzo

Se state cercando una stampante 3D di alta qualità, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva sulla FLSUN SR Delta che, per l’occasione, viene scontata a metà prezzo grazie ad un codice speciale.

Questa stampante presenta una struttura in alluminio, materiale resistente alle sollecitazioni nel tempo. Gli ingombri sono pari a 96 x 44 x 39 centimetri e complessivamente pesa 14 chili, quindi è sufficientemente stabile. E per assemblarla ci vogliono solo dai 10 ai 15 minuti, oltre i quali sarà subito pronta all’uso.

Parlando invece delle caratteristiche operative, presenta un’area di stampa di 260 x 330 millimetri e stampa alla velocità di 150-200 millimetri al secondo con un margine di errore di 0,1 mm, quindi oltre ad essere molto precisa è dalle due alle tre volte più veloce rispetto a molte altre stampanti 3D che si posizionano nella sua stessa fascia di prezzo. Utilizza filamenti in PLA, ABS, TPU, PETG con diametro da 1,75 millimetri.

Consuma 300 Watt e presenta un sistema di autolivellamento: si controlla tramite lo schermo touch incorporato oppure si collega al computer tramite USB e da lì si controlla tutto il processo di stampa. Per quanto riguarda il formato dei file, riconosce tutti i progetti in .stl, .obj e .amf. Per finire, è piuttosto silenziosa e dispone di una modalità che permette di riprendere la stampa da dove la si era lasciata sia se la si mette in pausa manualmente, sia se ad esempio finisce improvvisamente la bobina del filamento.

La promozione

Chi intende acquistarla deve sapere che normalmente la stampante 3D FLSUN SR Delta costa 790 € ma è attivo uno sconto del 50% che la farebbe pagare 402,24 € se non fosse che, in questo momento, è possibile inserire il codice FF5378EU in fase di acquisto e risparmiare altri 12 € circa e pagarla quindi 389,75 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.