La tavoletta grafica per far colorare i bambini in offerta a 11€

Il Natale si avvicina e se non avete ancora pensato ai regali per i più piccoli, ve lo serviamo su un piatto d’argento. Ecco la tavoletta grafica da 8,5 10 o 12 pollici per disegnare. Un ottimo regalo a partire da appena 11 euro. Si acquista a questo indirizzo.

La tavoletta in questione propone uno schermo LCD che evita di affaticare gli occhi. E’ possibile disegnare sullo schermo grazie allo stilo in dotazione, ma anche con il dito, senza avere mai bisogno di sostituire penne o matite.

Si tratta di uno strumento davvero versatile. Da un lato un ottimo compagno di gioco per i più piccoli, dall’altro in grado di essere utilizzato anche dai più grandi, per prendere appunti, o come strumento di comunicazione per lasciare messaggi ai familiari, o per appuntare la lista della spesa.

La tavoletta grafica è disponibile in tre formati. Dal più piccolo 8,5 pollici al più grande modello con schermo da 12 pollici, mentre in messo c’è la variante da 10 pollici. E’ un regalo certamente eco-friendly, che permette di risparmiare carta, inchiostro e matite e che offre la possibilitò di scrivere fino a 100.000 volte.

Ha dimensioni davvero ridotte, con il lato più lungo di appena 28 cm, e pesa circa 200 grammi. All’interno della confezione, oltre alla tavoletta grafica, anche lo stilo per la scrittura e la batteria a bottone CR2025 per l’utilizzo.

Al momento si acquista a partire da 11 euro nel formato più piccolo da 8,5 pollici, ma all’interno della stessa pagina è possibile acquistare la variante da 10 e 12 pollici a qualche euro in più.

Si acquista direttamente da qui.