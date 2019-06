Lampade anti zanzare al prezzo più basso del web, solo 5 euro con spedizione gratis

Continuano le offerte sulla lampade anti zanzare: questa volta a fare leva è il prezzo, solo 5 euro per una lampada fotocatalitica pensata per catturare l’insetto più fastidioso dell’estate e farlo stare al suo posto.

Il funzionamento di questo dispositivo è ormai noto: la lampada si collega all’alimentazione via cavo USB ed emana una luce con lunghezza d’onda di 365 Nm, capace di attirare a se le fameliche zanzare. Una volta raggiunta la luce, la zanzare sarà “risucchiata” all’interno di una camera stagna da un motore elettrico, abbastanza potente da non lasciare scampo all’insetto.

Una volta raggiunta la camera stagna, la zanzare si ritroverà in prigione, incapace di uscire ed intrappolata nella sua cella. Se vorrete potrete poi liberarle successivamente oppure abbandonarle al loro destino.

L’offerta riguarda tre diversi modelli di lampada anti zanzare, ognuna venduta in colore nero o bianco. Il prezzo di partenza è di 5 euro per il modello più semplice, mentre il più costoso ha un prezzo di circa 11 euro. Per acquistare il proprio modello preferito il link da seguire è questo.

In ogni caso le spese di spedizione sono gratuite, a prescindere dal modello che sceglierete. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.