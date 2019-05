L’app Alexa per Windows 10 trasforma il computer in un altoparlante Echo

Da oggi Alexa sui computer Windows si controlla con la voce: un aggiornamento importante quello rilasciato da pochi giorni sullo store statunitense da Amazon che, di fatto, introduce la modalità hands-free per la propria applicazione per Windows 10.

In questo modo qualsiasi computer diventa di fatto una sorta di altoparlante Echo – meglio ancora se collegato ad un buon impianto stereo dedicato – controllabile anche a distanza, purché la voce sia ben percepibile dai microfoni del PC.

Si tratta di un notevole miglioramento nella qualità del servizio offerto da Amazon su Windows 10 che di fatto, da un lato, consentirà ai propri clienti di aggiungere un nuovo potenziale controller per la Smart Home, dall’altro ridimensiona l’assistente vocale Cortana di Microsoft, che potrà comunque essere richiamato per gestire altre funzioni senza che l’uno si sovrapponga all’altro.

Come dicevamo l’aggiornamento è stato rilasciato in USA e nel momento in cui scriviamo non sono disponibili informazioni relative ad un possibile lancio anche nello store del nostro paese.