L’app Dov’è consente di individuare fino a 32 oggetti

L’app Dov’è consente di individuare fino a 32 dispositivi Apple o oggetti personali (iPhone, AirPods, AirTag, ecc.), raddoppiando il numero di elementi rispetto al limite dei precedenti 16.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors citando un documento di supporto Apple recentemente aggiornato nel quale si legge: “È possibile aggiungere fino a 32 oggetti a Dov’è. Oltre agli AirTag e accessori di terze parti della rete Dov’è nella sezione Dispositivi, AirPods Max conta come un dispositivo, AirPods e AirPods Pro (1a generazione) come due dispositivi e AirPods Pro (2a generazione) come tre dispositivi (i due auricolari e gli AirPods stessi).

L’incremento del limite da 16 a 32 oggetti è possibile da iOS 16 e iPadOS 16 ma finora questa possibilità non era stata indicata sul sito Apple.

Tra gli elementi che è possibile aggiungere a Dov’è per tenere traccia degli oggetti personali, ci sono: AirTag, portafogli MagSafe, alcune cuffie di Beats, accessori di terze parti con supporto alla rete Dov’è e altri ancora.

Dov’è, lo ricordiamo, permette di individuare un iPhone, un iPad, un Apple Watch o un Mac smarrito; può mostrare gli AirPods su una mappa, farli suonare per aiutare a trovarli e dare una mano a scoprire la loro posizione esatta quando li abbiamo smarriti nelle vicinanze.

Gli AirTag e gli oggetti della rete Dov’è sfruttano una rete crittografata e anonima composta da centinaia di milioni di dispositivi Apple (comunicano con dispositivi che passano nelle vicinanze). I dispositivi nella rete di Dov’è utilizzano la tecnologia Bluetooth per rilevare gli oggetti mancanti nelle vicinanze e segnalare la loro posizione approssimativa, consentendo di ritrovarli in sicurezza e nel rispetto della privacy.

Gli AirTag possono essere aggiunti la prima volta avvicinandoli all’iPhone o iPad, toccando “Connetti” e assegnando un nome (es. chiavi, borsa, bicicletta, ecc.); per aggiungere prodotti di terze parti basta tipicamente aprire Dov’è, tocca il pulsante Aggiungi (+) e seguire i passaggi indicati.