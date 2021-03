L’app myTracks 4.0 supporta i Mac M1

Lo sviluppatore tedesco Dirk Stichling ha annunciato la disponibilità di myTracks 4.0, aggiornamento di una nota e apprezzata utility di geotagging delle foto per Mac, ora con supporto nativo per Mac con processore Apple Silicon M1.

L’applicazione consente di georeferenziare in modo semplice e veloce immagini JPEG e RAW, associando a ciascuna fotografia le sue coordinate geografiche (latitudine, longitudine e altitudine) in modo da poterle organizzare e visualizzare su mappe di vario tipo.

myTracks è utilizzabile non solo con Foto ma anche con altre applicazioni come ad esempio Adobe Lightroom, GraphicConverter e anche il Finder di macOS. È possibile importare file e cartelle in formato GPX, esportare in formato GPX, KML o KMZ e sfruttare l’app in abbinamento a Google Earth.

La versione myTracks 4 è un’app Universal (nativa per Mac con processori Intel e M1), integra una serie di nuove funzioni, inclusa una “Time Line” con la registrazione di percorsi (tracce) che permette di mostrare le tracce per anni, mesi o giorni.

Come sempre è possibile usare l’app in abbinamento a logger GPS e registrare i dati sui file (JPEG e RAW) anche con il semplice drag&drop. È possibile importare file e cartelle in formato GPX, esportare in formato GPX, KML o KMZ e sfruttare l’app in abbinamento a Google Earth. È supportato iCloud, l’upload su Flickr e lo sviluppatore mette a disposizione un’app companion gratuita per iOS (completa di supporto per Apple Watch).

myTracks 4 richiede un macOS 10.13 o seguenti, “pesa” 70,8MB ed è venduta 19,99 euro sul Mac App Store. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione dimostrativa.

Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo, mentre qui trovate la recensione di MacBook Pro 13″ M1. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina.