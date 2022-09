Apple Car non esiste ma alcune persone sarebbero già disposte ad acquistarla

L’Apple Car non esiste (almeno ufficialmente), non si sa nemmeno in che cosa consisterebbe realmente il progetto segreto di Cupertino del quale da anni circolano indiscrezioni (alcuni riferiscono di un veicolo a guida autonoma, altre voci di un mezzo di trasporto per i pendolari della sede di Apple) ma da un sondaggio negli Stati Uniti emerge che molte persone sarebbero già disposte ad acquistarne una, interessati al brand Apple più di quanto lo siano a Ford o a Tesla.

Il sondaggio è stato condotto da Strategic Vision intervistando 200.000 persone e Apple risulta terza nella lista di brand considerati da persone che desierebbero avere una vettura da questo brand.

La Mela è terza tra i brand dai quali gli utenti acquisterebbero a occhi chiusi un veicolo, a ridosso di brand storici del settore quali Toyota (38%) e Honda (32%), Ford (21%) e Tesla (20%), con il 26% dei partecipanti che valuterebbe l’acquisto di un’auto disegnata a Cupertino.

Se mai Apple un giorno presenterà un suo veicolo, tra le aziende che dovranno fare attenzione c’è Tesla: ben il 50% di clienti di questo brand ha riferito che prenderebbe sicuramente in considerazione un veicolo della Mela, comprando un Apple Car.

Del cosiddetto Project Titan di Apple sono circolate voci di tutti i tipi negli ultimi anni, ma Cupertino non ha mai ufficialmente confermato di lavorare su un veicolo o riferito di essere interessata a produrre un’auto. Indiscrezioni circolate riferiscono di vari sconvolgimenti nei team che starebbero sviluppando il veicolo, tra chi dice che l’intenzione è quella di creare una vera e propria vettura, e altri di fornire esclusivamente software e servizi destinati ai produttori.

Di ufficiale al momento c’è un impegno sempre maggiore di Apple verso CarPlay, tecnologia con la quale intende spingersi ancora oltre integrandosi perfettamente con l’hardware della macchina, mostrando contenuti su più schermi all’interno dell’auto, per offrire un’esperienza unificata e coerente. Nell’ambito dell’ultima conferenza per sviluppatori (WWDC22) Apple ha mostrato una maggiore integrazione con i veicoli, con funzionalità che permettono di controllare la radio o di regolare il climatizzatore direttamente da CarPlay. Apple ha inoltre spiegato che, attingendo ai dati dell’auto, CarPlay sarà in grado di mostrare la velocità, il livello di carburante, la temperatura e altre informazioni sul cruscotto. L’utente potrà personalizzare l’esperienza di guida scegliendo tra vari design di cruscotto, e grazie al supporto aggiuntivo per i widget, potrà vedere a colpo d’occhio le informazioni più utili da app quali Meteo e Musica. In futuro saranno disponibili maggiori informazioni sulla nuova generazione di CarPlay, mentre veicoli compatibili dovrebbero essere annunciati alla fine del prossimo anno.

