iPhone 14, Apple ha valutato di rimuovere lo slot SIM Card

Apple vuole accelerare l’adozione delle eSIM digitali, integrate su chip nel telefono, per questa ragione ha valutato di rimuovere l’alloggiamento per le schede telefoniche SIM Card tradizionali in alcuni modelli di iPhone, questo a partire dalla generazione iPhone 14 che sarà presentata il 7 settembre, oppure a partire dalla generazione iPhone 15 del prossimo anno.

Anche se sono ormai diversi anni che sentiamo anticipare la rimozione dello slot per le schede SIM Card fisiche su iPhone, finora questo non è avvenuto. Ma questa volta la previsione è decisamente più attendibile perché arriva da Mark Gurman, il giornalista statunitense che vanta le migliori informazioni di prima mano provenienti dal Campus di Cupertino.

Le eSIM digitali esistono da anni, ma non sono ancora supportate in ogni nazione: ora gli operatori di telefonia sembrano pronti per supportarle più estesamente, anche con campagne per informare gli utenti. Per questa ragione secondo quanto riporta Gurman, Apple darà una spinta maggiore al passaggio alle eSIM in iPhone, con l’eliminazione dell’alloggiamento per le SIM Card fisiche, ma in modo graduale e iniziando solo con alcuni modelli.

Tramite eSIM gli utenti non necessitano più di una scheda telefonica nano SIM Card. Possono scegliere operatore e piano telefonico – dati direttamente da un menu con iPhone collegato a Internet tramite Wi-Fi in fase di configurazione. In alternativa alcuni operatori mettono a disposizione anche un codice QR che basta inquadrate con la fotocamera di iPhone per rendere ancora più automatica e semplice sottoscrizione e configurazione di eSIM e piano telefonico.

Ricordiamo che Apple è tra i primi costruttori ad aver contribuito alla diffusione delle eSIM, a partire da Apple Watch Serie 3, poi anche su iPad Pro e negli iPhone a partire dal 2018. In questo articolo trovate un approfondimento sulle eSIM in Italia e come configurarle per iPhone, iPad e Android.

I nuovi iPhone 14 sono attesi nella presentazione Apple di mercoledì 7 settembre. Come sempre Macitynet seguirà l’evento con una diretta, con tanto di commenti ufficiali sull’hardware presentato e tante immagini in tempo reale. Per tutto quello che c’è da sapere su iPhone 14 Pro il link da seguire è direttamente questo, mentre per tutto quanto sappiamo finora su iPhone 14 il link è quest’altro.