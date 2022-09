Apple Watch, negli USA sempre più genitori li comprano per i figli già dai 5 anni

Negli Stati Uniti i genitori comprano sempre più Apple Watch per i figli più piccoli, a partire dai 5 anni di età.

Lo riferisce il New York Times spiegando che il dispositivo è un ripiego contro l’uso degli smartphone e che grazie alle funzionalità cellular, i genitori possono usare l’Apple Watch per raggiungere e tracciare i bambini, e che le dimensioni dello schermo limitano problematiche quali la dipendenza da internet, permettendo inoltre di raggiungerli, senza tutti gli extra che derivano dal possedere un telefono cellulare.

Bambini e adolescenti sembrano essere diventati un mercato di riferimento massiccio per gli smartwatch. Da sondaggi del 2020 sui teenager americani era già emerso che il 31% di questi possedeva uno smartwatch, rispetto al 21% degli adulti.

Apple ha integrato funzionalità specifiche che rendono il dispositivo utile con bambini e adolescenti. Anche l’Apple Watch SE consente ai più piccoli e ai membri anziani della famiglia che non hanno un iPhone di trarre beneficio dalle funzioni di connettività, salute e fitness, incentivando il movimento, favorendo lo sviluppo delle attività motorie e stimolare la competizione, monitorare le attività quotidiane, proprio come quelli degli adulti.

I più piccoli possono sfruttare le capacità di comunicazione e personalizzazione, accedere a SOS emergenze in qualsiasi momento, accedere all’esperienza degli anelli Attività che è stata progettata specificamente per loro (si gioca e ci si muove bruciando calore) e utilizzare una nuova modalità chiamata “A Scuola”, che li aiuta a mantenere alta la concentrazione quando studiano in classe e a casa, impostando orari specifici.

Probabilmente a cinque anni è ancora presto per comprare ai bambini uno smartwatch ma quando sono un po’ più grandi, questo accessorio può essere effettivamente utile per incoraggiare uno stile di vita più sano, effettuare chiamate di emergenza e impostare il geotracking (condividendo la posizione con la famiglia, gli altri membri possono visualizzare la posizione su “Dov’è”. È anche possibile ricevere una notifica quando i membri della famiglia si spostano, ad esempio se un bambino si allontana da scuola durante l’orario scolastico.