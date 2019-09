Le colonne sonore dei film Disney, Marvel e Star Wars sono su Amazon Prime Music

Le canzoni dei classici Disney, i tormentoni delle pellicole Disney Pixar e le sigle dei cartoni animati Disney Junior, oltre alle hit dei film Marvel e Lucasfilm sono ora disponibili per essere ascoltati anche attraverso lo streaming su Amazon Prime Music. E per accedere alle canzoni più amate di sempre dai bambini – e anche dai bambini cresciuti – basterà chiedere aiuto ad Alexa.

La playlist Disney e l’elenco completo di nuovi titoli sono ora disponibili per lo streaming su Amazon Prime Music ed è possibile accedervi, dunque, anche facendo riferimento ad Alexa, semplicemente chiedendole “Alexa, riproduci la playlist Disney Hits su Amazon Music” su tutti i dispositivi abilitati per Alexa o attraverso la app Amazon Music per iOS e Android.

Questo è possibile grazie alla collaborazione di Disney Music Group e Amazon Music: le due società hanno annunciato che le hit più amate dai piccoli saranno disponibili presto anche in Italia, oltre che in Germania, Francia, Spagna, Messico, Giappone, Australia, Stati Uniti, Canada e Regno Unito.

La playlist Disney

La collezione offre una vasta gamma di brani che compre quasi un secolo e che va da brani di film d’animazione come Oceania, Frozen, La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Biancaneve e i Sette Nani, alle colonne sonore di Disney Pixar tra cui Coco e Toy Story fino a registrazioni di show di Broadway come Aladdin e Il Re Leone e a colonne sonore selezionate di film live action come Black Panther, Thor: Ragnarok, Ant-Man e altri ancora. E’ inoltre disponibile la colonna sonora della serie TV Disney Junior di successo The Lion Guard: Disney Junior Music.

Il catalogo di Disney Music Group

Disney Music Group raccoglie Walt Disney Records, Hollywood Records, Disney Music Publishing, Buena Vista Records e Disney Concerts. Gli elenchi della casa discografica, che attraversano tutti i generi musicali, includono Demi Lovato (nominata ai Grammy®), Queen (negli Stati Uniti), Sofia Carson, ZZ Ward, Breaking Benjamin, Bea Miller, Sabrina Carpenter, Joywave, morgxn, Tini Stoessel, Dreamers, JD McCrary e altri ancora. DMG pubblica anche musica per la famiglia e le colonne sonore di film e serie televisive come I Guardiani della Galassia, La Bella e la Bestia, Descendants, Coco e Oceania – vincitori agli Oscar, e la colonna sonora di Frozen, vincitrice di Oscar e Grammy.

Gli ultimi lanci includono Il Re Leone, Toy Story 4, Aladdin, Avengers: Endgame e Captain Marvel. Tra le prossime colonne sonore ad essere pubblicate ci saranno Frozen 2 e Star Wars: The Rise of Skywalker. DMG offre un ricco catalogo caratterizzato da un lascito duratura che ha avuto un impatto sulla cultura pop a livello globale, inclusa la musica di film come Biancaneve e i Sette Nani, Pinocchio e Guerre Stellari, artisti come Annette Funicello e classici molto amati come “It’s a Small World.” Disney Concerts concede licenze e produce centinaia di spettacoli in tutto il mondo, tra cui Star Wars in Concert, Disney On Classic, La Bella e la Bestia, Soy Luna e molti altri.

Amazon Music e Alexa

Amazon Music ha introdotto a settembre 2019 una funzionalità sviluppata per favorire la scoperta della musica mentre si ascoltano radio, playlist, nuove uscite e altro ancora, su uno smart speaker: Alexa annuncia i brani e segna i preferiti.

L’introduzione delle canzoni può essere attivata o disattivata semplicemente chiedendo “Alexa, attiva l’introduzione delle canzoni” oppure “Alexa, disattiva l’introduzione delle canzoni”, e funziona come un DJ personale annunciando il nome dell’artista e del brano in riproduzione.

Per un periodo di tempo limitato, i nuovi clienti Amazon Music Unlimited (qui la nostra recensione), possono ottenere tre mesi di servizio di streaming premium a soli 0,99 euro, ed avere così accesso a oltre 50 milioni di brani e ascoltarli anche attraverso controlli vocali con Alexa.

La recensione di Amazon Music Unlimited si può leggere in questo nostro articolo. Tutte le novità su Amazon Music si trovano in questa pagina di Macitynet.