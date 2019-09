Dentro iPhone 11: è un XR con un po’ di Pro ma con una differenza

Stessa fascia di prezzo, proposto in diversi colori ma con alcune chicche, le più importanti che lo accomunano con i modelli top di gamma: lo smontaggio completo e l’analisi delle componenti hardware di iPhone 11, che arriva dopo quello di iPhone 11 Pro degli scorsi giorni, conferma che il nuovo “piccolo” di Apple è l’erede diretto di iPhone XR arricchito con un po’ della tecnologia dei modelli Pro.

Ma mentre nei modelli top la batteria è stata sensibilmente ingrandita e potenziata, qui viene rilevato un incremento decisamente più modesto di circa il 7% che porta la capacità a 3.110 mAh. Questa la differenza che spiega un ora di autonomia in più come dichiarato da Apple fin dal keynote del 10 settembre.

La somiglianza più grande dal punto di vista hardware con i modelli Pro è la scheda logica più compatta e di forma rettangolare, la stessa impiegata da Cupertino anche per i top di gamma. Così in iPhone 11 troviamo la stessa scheda madre realizzata su due strati con componenti ravvicinate al massimo per ottimizzare ulteriormente lo spazio interno. In pratica questa è la prima volta che la multinazionale impiega la stessa scheda logica su tutti i suoi nuovi modelli.

La differenza più evidente che emerge dallo smontaggio di iPhone 11, realizzato dagli esperti di riparazione iFixit in USA, rispetto a quanto visto in iPhone 11 Pro è l’assenza di circuiti e sensori per la ricarica wireless bilaterale. Nei modelli più costosi è stato individuato un secondo connettore nella batteria collegato alla bobina per la ricarica wireless, oltre che un circuito per la gestione del calore, componenti che risultano necessarie per offrire la ricarica wireless bilaterale, anche se Apple non ha attivato questa funzione tramite software al lancio.

Queste componenti invece non sono presenti dentro iPhone 11, dimostrando che la funzione non era comunque prevista per questo modello. Rimane ancora da vedere se Apple attiverà la ricarica wireless in futuro tramite aggiornamento software sugli iPhone 11 Pro. Per il momento la multinazionale non ha mai menzionato ufficialmente questa funzione.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro è riassunto in questo articolo. Tutti gli articoli dedicati a iPhone di Macitynet sono disponibili a partire da questa pagina.