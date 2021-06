Le migliori app iPhone sono 4 volte più grandi di cinque anni fa

Un nuovo rapporto di Sensor Tower rivela che le prime dieci app iOS su App Store sono quattro volte più grandi rispetto a cinque anni fa, evidenziando come le app crescono in dimensioni ogni anno. Come dire che, in sostanza, il vostro attuale iPhone 64 GB, corrisponde ad un iPhone da 16 GB di cinque anni fa.

Sensor Tower rileva come l’introduzione di iOS 15 porti a nuove tecnologie e API che occupano più spazio sull’iPhone di un utente. Secondo il rapporto:

Con l’introduzione di queste nuove tecnologie alla fine arriva un aumento delle dimensioni delle app, che sono cresciute sostanzialmente con l’aumentare della complessità del software Apple. Caso in questione, secondo i dati di Sensor Tower, sono le prime 10 app per iPhone scaricate negli Stati Uniti a maggio, che erano il 298 percento, o quasi quattro volte più grandi, rispetto a cinque anni fa, richiedendo 2,2 gigabyte di spazio di archiviazione, rispetto a circa 550 megabyte a inizio del 2016

Lo studio, che esamina le dimensioni principali di un’app (indipendentemente dai contenuti scaricabili), ha riguardato le prime 10 app per iPhone negli Stati Uniti per il mese di maggio, ovvero: YouTube, TikTok, Messenger, Facebook, Zoom, Netflix, Instagram , Gmail, Google Maps e Amazon.

I dati di Sensor Tower mostrano che queste app, in media, sono cresciute enormemente dal 2016 a oggi, e in media ora richiedono circa 2,2 GB di spazio di archiviazione per l’installazione, mentre nel 2016 richiedevano in media circa 550 MB. Ciò significa che il requisito di archiviazione medio per queste app è del 298% in più.

Apple ha aumentato la dimensione massima dell’app a 4 GB nel 2015. La crescita più grande proviene di gran lunga da Gmail, che ora richiede 19 volte più spazio di archiviazione rispetto al 2016. In confronto, le app più vicine al dato del 2016 sono TikTok e Instagram, che sono cresciute di sei volte negli ultimi anni.

Messenger e Netflix erano i più piccoli del gruppo, e occupano rispettivamente solo 116 MB e 82 MB.

Il rapporto mostra perché è importante considerare la dimensione di archiviazione dell’iPhone da acquistare quando si tratta di dispositivi più recenti come l’iPhone 12 . Diversi rapporti indicano che l’iPhone 13 potrebbe avere 1 TB di spazio di archiviazione massima. Il nuovo dispositivo dovrebbe essere presentato entro la fine dell’anno con un nuovo display a 120Hz e uno scanner di impronte digitali sotto il display per Touch ID. Per tutto quello che sappiamo sul prossimo iPhone vi invitiamo a leggere questo indirizzo.