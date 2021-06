AirDisk Pro, aggiornata l’utility per iPad e iPhone per trasferire file

Gli sviluppatori di App2pro hanno rilasciato una nuova versione di AirDisk Pro con un nuovo design e nuove funzionalità. AirDisk Pro sfrutta il Bluetooth per permettere di comunicare con i dispositivi nelle vicinanze e trasferire file. È possibile collegare al sistema qualsiasi servizio di storage cloud come iCloud, Dropbox, Google Drive o OneDrive per trasferire, visualizzare ed effettuare lo streaming di musica e video.

È possibile condividere file tra dispositivi iOS: AirDisk Pro sfrutta il Bluetooth per comunicare con i dispositivi nelle vicinanze e trasferire file senza bisogno di cavi o connessione internet. La condivisione tra dispositivi mobli e Mac o PC è altresì semplice e richiede una connessione di rete (i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete); una volta connessi, è possibile sfruttare il drag&drop dei file dal Finder o da Windows Explorer sul dispositivo.

Attivando opzioni con gli acquisti in-app è possibile sbloccare funzionalità premium che consentono di collegare i dispositivi a servizi quali Dropbox, Google Drive, OneDrive e iCloud Drive, offrendo accesso semplificato e funzionalità di file management tra varie piattaforme cloud da un’unica app.

L’app può essere sfruttata non solo per trasferire file ma anche come visualizzatore di documenti e player multimediale; sono supportati – tra gli altri, file PDF, Microsoft Office, Pages, Numbers, vari formati musicali e video.

L’app è multilingua (italiano compreso), richiede iOS 12/iPadOS 12 o seguenti, “pesa” 58,5MB ed è venduta 2,99 € sull’App Store. È possibile ottenere l’accesso ai servizi cloud sbloccando per 3,49 € la funzione con gli acquisti in-app.