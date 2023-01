Le novità di Kingston al CES 2023

In occasione del CES di Las Vegas, Kingston Technology ha presentato una serie di nuovi e interessanti prodotti, inclusa chiavetta USB-C e SSD esterni con funzionalità di protezione avanzate.

Kingston IronKey Vault Privacy 50C è una chiavetta USB-C che fornisce sicurezza avanzata con crittografia hardware AES a 256 bit certificata FIPS 197 in modalità XTS e include la protezione da BadUSB tramite firmware con firma digitale e protezione dagli attacchi Brute Force per decifrare le password.

È supportata l’opzione multipassword (amministratore, utente e ripristino monouso). Per proteggersi da potenziali malware su sistemi non sicuri, sia l’amministratore che l’utente possono impostare la modalità di sola lettura per proteggere il drive da scrittura; inoltre, la tastiera virtuale integrata consente di proteggere le password da keylogger o screenlogger. La chiavetta in questione è interessante in ambito aziendale per la certificazione FIPS 197 e la onformità allo standard TAA che consentono l’integrazione con software di gestione degli endpoint, e garanzia di conformità a leggi e normative nei casi in cui sono richieste indagini forensi.

Nella lina di unità di storage cifrate si segnala VP80ES, unità SSD esterna con funzionalità di cifratura e touch screen a colori. Le unità in questione vantano certificazione FIPS 197 e crittografia XTS-AES a 256 bit, opzione multi-password (Amministratore/Utente) con modalità PIN/frase password, avanzate opzioni di sicurezza. Facile da sbloccare come un qualsiasi smartphone e con funzionalità di trasferimento dei file tramite “drag & drop”, il drive VP80ES è progettato per coniugare protezione e semplicità. Viene fornito in bundle con due cavi adattatori USB 3.2 Gen 1, uno da Type-C a Type-A e uno da Type-C a Type-C, per poter essere facilmente collegato a computer e altri dispositivi. L’amministratore può abilitare una password utente e configurare specifici criteri di sicurezza, come la definizione dei requisiti per le password impostando, ad esempio, il numero massimo di tentativi condivisi, la lunghezza minima della password (6-64 caratteri) e le regole per le password alfanumeriche.

Le memorie FURY sono moduli DDR4 3200 MT/s e 3600 MT/s e si caratterizzano oltre che per il dissipatore di calore bianco per l’ illuminazione RGB. Su PC è possibile personalizzate gli effetti luminosi RGB con il software Kingston FURY CTRL. Le memorie sono disponibili con latenze CL16–18 e capacità da 8 GB a 16 GB, nel caso di moduli singoli, e da 16 GB a 32 GB, nel caso di kit.