Una cintura di sicurezza riscaldata per le auto

ZF – gruppo che fornisce accessori e sistemi per autovetture – ha sviluppato una cintura di sicurezza riscaldata per veicoli elettrici. Il sistema dovrebbe contribuire a ridurre la quantità di energia utilizzata per riscaldare il veicolo – soprattutto in combinazione con altri riscaldatori di contatto quali lo scalda sedile. Durante la stagione fredda, il sistema può aumentare l’autonomia fino al 15% riducendo l’energia richiesta per riscaldare l’interno vettura.

La cintura riscaldata è basata su una fascia molto resistente che integra conduttori di calore che ne aumentano solo di poco lo spessore. Ciò ne facilita l’integrazione ai costruttori dei veicoli e offre agli occupanti lo stesso comfort delle tradizionali fettucce impiegate per le cinture. Il produttore riferisce che la cintura è progettata per offrire agli occupanti una sensazione di calore uniforme sul corpo.

La cintura in questione può assicurare calore al corpo (normalmente tra i 30° C e i 40° C) immediatamente dopo l’avvio della vettura. In combinazione con i sedili riscaldati, può velocemente assicurare comfort agli occupanti. Nei veicoli elettrici, il sistema di controllo del clima è alimentato dalla corrente della batteria, poiché non c’è calore in eccesso utilizzabile, come avviene invece in un motore a combustione. La riduzione della quantità di corrente dalla batteria usata per riscaldare gli interni, secondo il produttore consente un aumento dell’autonomia della vettura, che può arrivare al 15% utilizzando riscaldatori di contatto e limitando l’utilizzo dei normali sistemi di controllo del clima.

Per quanto concerne i materiali, i conduttori per il riscaldamento sono intrecciati nella struttura della cintura. Gli elementi di contatto per i circuiti elettrici di riscaldamento sono posizionati in modo tale da non interferire con il funzionamento e il riavvolgimento della cintura. Non sono necessari riavvolgitori speciali da installare in altre posizioni. Poiché tutte le caratteristiche più rilevanti di una cintura rimangono inalterate, non sono necessarie per i costruttori ulteriori procedure o qualifiche. Il produttore afferma che la cintura riscaldata non è in alcun modo inferiore alle sue controparti tradizionali in termini di protezione degli occupanti.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.