Le offerte di tendenza della Settimana del Black Friday giorno 1

Non solo tecnologia ma anche puliza della casa e tanto caffè nella lista dei prodotti di tendenza che stanno scalando la classifica delle vendite su Amazon. Mentre tra i prodotti nel settore elettronica comandano i kit di Amazon Echo con lampade e prese nell’informatica la fa da padrone S21 di Samsung con un sconto molto alto e l’hard disk esterno SSD di Sandisk ottimo per conservare le memorie di fine anno ed allargare la capacità del vostro portatile.

Ma ecco la lista dei prodotti top che aggiorneremo durante la giornata.

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 29,99 € – invece di 74,89 €

sconto 60% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Lampadine intelligenti Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 39,99 € – invece di 84,89 €

sconto 53% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) con orologio, Bianco ghiaccio + Lampadine intelligenti Philips Hue White, confezione da 2 lampadine, compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 49,99 € – invece di 94,89 €

sconto 47% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione) con orologio, Bianco ghiaccio + Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 46,99 € – invece di 94,98 €

sconto 51% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Echo Dot (4ª generazione), Antracite + Amazon Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 36,99 € – invece di 84,98 €

sconto 56% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G, Caricatore incluso, Display 6.8″ Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere, 128 GB, RAM 12GB, 5000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Phantom Black In offerta a 899,00 € – invece di 1279,00 €

sconto 30% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Band 5 Orologio Fitness Tracker Uomo Donna Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Sportivo Activity Tracker Versione Globale In offerta a 19,99 € – invece di 27,79 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Dreame L10 PRO Robot Aspirapolvere, Aspirazione Potente 4000 Pa, Alexa, Wi-Fi, Autonomia di 150 min, Mappatura Multi Piano Laser Scopa Elettrica Che Aspira e Lava per Peli di Animali, Pavimenti In offerta a 331,49 € – invece di 389,99 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Acer Swift 3 SF314-43-R7ZF Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14″ FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver In offerta a 499,00 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 112,99 € – invece di 153,66 €

sconto 26% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caffè Borbone Respresso, Miscela Blu – 100 Capsule – Compatibili con le Macchine ad uso domestico Nespresso ®* In offerta a 16,60 € – invece di 21,00 €

sconto 21% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fairy Platinum Plus Pastiglie Lavastoviglie, 100 Cicli, 5 x 20 Capsule, Detersivo Lavastoviglie al Limone, Brillantezza Originale, Tecnologia Anti-Opaco con Azione Brillante In offerta a 15,99 € – invece di 26,99 €

sconto 41% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Gillette Fusion5 Lamette da Barba, 12 Ricambi da 5 Lame, Delicatezza Insuperabile, Rasatura Scorrevole con Striscia Lubrificante, Fino a 1 Mese di Rasatura con 1 Lametta In offerta a 23,69 € – invece di 34,99 €

sconto 32% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Swiffer Duster Piumini Cattura Polvere, 25 Panni, Cattura e Intrappola Polvere e Sporco, Ottimo per I peli di Animale, Per Tutte le Superfici, Maxi Formato In offerta a 12,49 € – invece di 18,99 €

sconto 34% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Magia natalizia | Durata Fino a 150 Ore In offerta a 19,99 € – invece di 30,90 €

sconto 35% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Bosch Elettrodomestici MSM6B500 CleverMixx Mixer a Immersione, 350 W, 1 Liter, 1 Decibel, plastica, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 25,99 € – invece di 44,90 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V8P1T0B 980 PRO SSD Interno da 1TB, compatibile con Playstation 5, PCIe NVMe M.2, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 189,99 €

sconto 16% – fino al scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).