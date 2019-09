Le Powerbeats Pro si rubano su Amazon: 152 euro [offerta terminata]

Aggiornamento ore 18 24 settembre: l’offerta è terminata. Le PowerBeats Pro ora costano 202 euro

Avete interesse per delle cuffie sportive? Andate su Amazon le PowerBeats Pro, gli auricolari più moderni di Apple-Beats, costano solo 152 euro. Si: avete letto bene: 152 euro (ora 202 euro) invece che 249 euro prezzo Apple

Valutare la porta dello sconto e se vi può interessare o meno dovrebbe dirvelo leggere la nostra recensione. Se siete per la sintesi, dovreste solo sapere che si tratta di una versione sportiva degli AirPods, anzi di una versione migliorata in fattore di forma, qualità del suono e durata della batteria. Hanno controlli fisici mediante tasti sui due auricolari, sono perfettamente stabili nelle orecchie, a prova di sudore, offrono una elevata qualità del suono e hanno una autonomia quasi infinita: circa 10 ore. Le potete indossare senza problemi anche durante un viaggio in treno o per strada perché nonostante siano, appunto, pensate per lo sport non sono troppo vistose.

Gli AirPods sono stati lanciati diversi mesi fa, ma in Italia sono arrivati ad inizio luglio nel colore nero. Ora sono disponibili anche in differenti colori sia su Apple Store che su Amazon con tempi di consegna normalizzati. Questo prodotto a 152 euro 202 euro, frutto anche di uno sconto nel carrello di circa 8 euro , è un affare. Sbrigatevi però, sconti come questi finiscono subito [offerta terminata alle 18 di martedì 24 settembre]

Click qui per comprare

Se l’offerta di questa pagina non risultasse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.