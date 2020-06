Huawei P40 Lite 5G disponibile in Italia, in regalo gli auricolari true wireless da 100 euro

Huawei, annuncia l’arrivo sul mercato italiano di Huawei P40 Lite 5G, l’ultimo arrivato della Serie P40, presentato il 15 maggio scorso, e che porta la tecnologia 5G ad un numero sempre maggiore di utenti, grazie a questo nuovo smartphone ad un prezzo accessibile e competitivo.

Già disponibile anche su Amazon a 399 euro, nei colori Space Silver, Crush Green e Midnight Black, HUAWEI P40 lite 5G propone un design in vetro 3D che presenta un pannello posteriore dalle finiture che riflettono la luce in modo diverso a seconda dell’angolazione, conferendo al device eleganza e personalità.

A livello di caratteristiche tecniche propone una quadrupla fotocamera supportato da AI, con una fotocamera principale ad alta risoluzione da 64MP, e il chip Kirin 820 5G SoC da 7nm, con supporto alla connettività 5G. L’autonomia è affidata ad una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica veloce SuperCharge da 40W.

La quadrupla fotocamera supporta la tecnologia HUAWEI Dual-View Video, che consente di creare video utilizzando contemporaneamente due diverse telecamere – video in slow motion a 960 fps per rallentare l’azione a 1/32 della velocità del tempo reale, e anche time-lapse. Huawei ha da sempre ottimizzato il reparto multimediale dei propri smartphone, anche quelli non top di gamma. In questo dispositivo è presente un obiettivo ad ampia apertura f/2.0, con la Super Night Selfie che ottimizza il soggetto grazie ad algoritmi di ritratto avanzati e utilizza la Multi-Frame Fusion per migliorare il colore e i dettagli sullo sfondo.

Il dispositivo presenta un display Punch FullView da 6,5 pollici con cornici sottili che permettono di raggiungere un rapporto screen-to-body del 90,3%.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

HUAWEI P40 LITE 5G ha un costo di 399,99 euro, ma per rendere ancor più appetibile l’offerta, il produttore ha pensato ad un regalo a tutti gli utenti che lo acquisteranno entro il 14 giugno. Questi, infatti, riceveranno in omaggio le cuffie true wireless FreeBuds 3i, che di listino costano 99,90 euro. Inoltre, tutti gli acquirenti avranno diritto a promozioni esclusive: dall’1 giugno al 31 agosto, in omaggio 3 mesi di abbonamento VIP su HUAWEI Music e 15 GB extra su HUAWEI Cloud per archiviare documenti e foto preferite.

Clicca qui per acquistarlo su Amazon.