L’engagement sui social essenziale per la crescita delle piattaforme di streaming

Per le piattaforme di streaming l’80% circa del cosiddetto “social engagement” proviene da Instagram, seguito da vicino da TikTok, grazie alla crescita di account come Netflix che hanno acquisito più di un milione di follower al mese nel 2021 stando a quanto riferito nella relazione “Social Guide for Streaming” di Conviva (piattaforma di misurazione per i media in streaming), report in cui si è esaminato il social engagement per 87 piattaforme di streaming globali e 695 programmi televisivi in streaming dal 1° gennaio al 21 ottobre 2021.

“Una presenza robusta su piattaforme social come Facebook, Twitter e Instagram è fondamentale per gli editori di contenuti in streaming in quanto è stato comprovato che i social media sono essenziali ai fini della scoperta di contenuti”, ha dichiarato Keith Zubchevich, amministratore delegato di Conviva.

Otto tra i principali servizi di streaming – Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu, HBO Max, Paramount Plus, Peacock e CW Seed – hanno racimolato nel 2021 oltre 227 milioni di follower su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube. A guidare il gruppo è Netflix – definita una potenza social – con oltre il 75% degli engagement e il 70% del pubblico delle prime otto piattaforme di streaming.

Le piattaforme social sono indicate come fondamentali per l’engagement e la promozione dello streaming. Da Facebook arriva il 47% dell’engagement, seguono poi Instagram, TikTok, YouTube e Twitter. È possibile scaricare il report completo (in PDF) da questo indirizzo dopo aver indicato i propri dati. I dati fanno riferimento a Insight analizzati dal 1° gennaio 2021 al 21 ottobre 2021, tenendo conto di 87 piattaforme globali di streaming e centinaia di programmi.

