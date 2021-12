Razer vende la ventola con MagSafe per iPhone

Chi gioca ai videogame con iPhone si sarà sicuramente accorto che con i titoli più impegnativi in termini di risorse energetiche e grafiche, il telefono si scalda (anche parecchio). E il calore, si sa, nei dispositivi tecnologici non fa mai bene, specialmente quando è prolungato e in particolar modo in dispositivi così piccoli dove la batteria è piuttosto vicina al resto dei componenti. Ma chi ha un iPhone della serie 12 o il più recente della gamma 13 può acquistare il nuovo gadget di Razer che è progettato appositamente per risolvere questo inghippo.

Si chiama Razer Phone Cooler Chroma ed è una ventola di raffreddamento come quelle che troviamo all’interno dei computer, con la differenza che si posiziona all’esterno, sul dorso, e qui vi si incolla sfruttando il sistema MagSafe progettato da Apple per allineare magneticamente le bobine durante la ricarica senza fili. In realtà c’è anche una variante dello stesso dispositivo che si aggancia ai dispositivi tramite un morsetto, perciò può beneficiare dello stesso sistema anche un iPhone di precedente generazione o un qualsiasi altro telefono Android.

Dalla scheda tecnica si scopre che il Phone Cooler Chroma di Razer è dotato di una ventola a 7 pale che raggiunge la velocità massima di 6.400 giri al minuto con un rumore costantemente al di sotto dei 30 dB, risultando perciò particolarmente silenzioso anche alla massima operatività.

Si collega al dispositivo tramite Bluetooth in modo tale da poter regolare le diverse caratteristiche della ventola tramite l’applicazione dedicata (dalla quale si possono regolare anche le 12 luci Razer Chroma RGB integrate) e funziona collegando la presa USB-C ad un alimentatore: non c’è infatti una batteria ad alimentarlo, e ciò lo rende molto meno pratico e portatile di quanto si possa pensare perché c’è necessariamente bisogno di un caricatore a parete in casa o di una powerbank in mobilità.

Razer Phone Cooler Chroma è in vendita a 69,99 euro e la versione con MagSafe si può comprare pure su Amazon.