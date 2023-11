Lenovo, causa contro Asus per violazione di brevetti

Lenovo ha intentato una causa contro Asus, affermando che quest’ultima avrebbe violato quattro brevetti di sua proprietà. Lenovo chiede i danni e pretende che Asus smetta di vendere i laptop della serie Zenbook e altri prodotti nei quali sono stati rilevati simili violazioni, riferisce il sito statunitense Ars Technica.

L’azione legale è incentrata su quattro brevetti. Il primo, intitolato “metodi e apparati per la trasmissione blocchi di risorse” è stato ottenuto nel 2021 e riguarda a funzionalità che consentono di minimizzare ritardi nella trasmissione di pacchetti con tecnologie wireless. Secondo Lenovo, laptop come l’Asus Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) e altri della stessa serie violano anche un brevetto legato al wake-on-LAN wireless ottenuto nel 2010.

Un diverso brevetto oggetto di contestazione del quale Lenovo ha ottenuto la paternità nel 2010 è intitolato “Touchpad diagonal scrolling” e permette all’utente di “avviare lo scrolling diagonale da qualsiasi punto sul touchpad usando due dita”. Altro elemento di contestazione (qui i dettagli) è il particolare meccanismo (una cerniera) che consente di trasformare ad esempio l’Asus Zenbook Flip 14 UX461 da notebook a tablet e viceversa; la cerniera che Asus chiama ErgoLift consente di lavorare o giocare in qualsiasi modalità: laptop, stand, tablet, con vantaggi dal punto di vista del comfort di digitazione, ventilazione del prodotto e performance audio.

Il sito The Register riferisce di una lettera inviata da Lenovo all’ITC (International Trade Commission) – l’agenzia statunitense che si occupa di commercio – per chiedere un provvedimento di sospensione (il cosiddetto “cease and desist”) verso Asus, e l’immediata sospensione di marketing, annunci pubblicitari, distribuzione, offerte di vendita, movimenti e spedizioni dell’inventario ai magazzini di prodotti per i quali sono contestati i quattro brevetti.

Secondo Lenovo, il provvedimento di divieto all’importazione dei prodotti non danneggerebbe i consumatori statunitensi e non danneggerebbe la concorrenza, per via della “minuscola quota di mercato” di Asus.

Secondo IDC, Asus nel terzo trimestre 2023 vanta un market share del 7,1% nel mercato PC (dato che include laptop e macchine desktop); nello stesso periodo in esame Lenovo vanta una quota di mercato del 23,5%.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di Mercato e Finanza sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.