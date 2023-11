Flexispot E7 è la scrivania regolabile in altezza e personalizzabile

Di scrivanie ne parliamo poco, eppure con la crescita dello smart working l’ambiente di lavoro diventa sempre più importante, specie per chi sta tante ore davanti al computer e necessita della giusta postura: una possibile soluzione è Flexyspot E7.

Una scrivania per tutti

Flexispot con E7 propone non un singolo modello, ma una vasta personalizzazione di opzioni di colore e dimensioni, per lasciare libero l’utente di trovare quella che è la soluzione migliore per il suo ambiente di lavoro, sia a casa che in ufficio.

La scrivania infatti non solo si può modulare facilmente in larghezza, permettendo all’utente di trovare la giusta dimensione per il proprio spazio di lavoro, ma anche di scegliere la dimensione e il materiale di costruzione del tavolo superiore, scegliendo tra diversi materiali, dal classico Acero al Grafite, dal Noce al Bambù (la disponibilità di colori e materiali cambia a seconda della dimensione del tavolo selezionata).

Su e giù

Ma non è tutto: seguendo una tendenza che è sempre più diffusa, Flexispot E7 è dotata di due motori che permettono un movimento verticale libero della scrivania, grazie a un controller con memorie di posizione.

In pratica basta schiacciare il pulsante dedicato a la scrivania si alza o si abbassa posizionandosi all’altezza desiderata. Questo permette di cambiare posizione durante il giorno, velocemente e senza spostare nulla, dato che computer, monitor, accessori, periferiche, lampade e tutto ciò che si trova sulla scrivania salirà e scenderà con il tavolo di lavoro.

La possibilità di poter lavorare sia seduti che in piedi, alternando le posizioni lungo l’arco della giornata lavorativa, offre un interessante cambiamento utile per la schiena, ma anche cambiare postura davanti alla telecamera può diventare importante per chi deve affrontare meeting in videochiamata di una certa rilevanza.

Flexispot E7 è pronta per lo smart working

Qui a Macitynet stiamo preparando la recensione di questo prodotto e non vediamo l’ora di raccontarvelo, nel frattempo comunque possiamo già invitarvi a controllare tutti i dettagli nella pagina ufficiale del prodotto, oppure anche comodamente tramite Amazon per quanto riguarda lo Standing Desk e anche per la scelta di dimensioni e colori del piano di lavoro.

