Lenovo ThinkPad X13s sfida Apple M1 a MWC 2022

Al contrario dei portatili Apple M1, i notebook Windows con processori ARM finora non hanno riscosso grande successo: al Mobile World Congress MWC 2022 Lenovo prova a invertire la tendenza con ThinkPad X13s, il primo di questa serie e il primo portatile in assoluto dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3.

Oltre a una impressionante autonomia dichiarata di ben 28 ore, il costruttore dichiara che grazie al processore di ultima generazione, il primo per PC Windows realizzato con tecnologia a 5 nanometri, le prestazioni complessive aumentano del 57% mentre quelle in multitasking segnano +85% rispetto alla generazione precedente del processore.

Per ridurre i consumi di energia viene impiegato uno schermo da 13,3” ad alta efficienza: al di sopra di questo una barra include la fotocamera frontale da 5 megapixel controllata da IA per le funzioni di zoom e messa a fuoco automatici per le videochiamate. Di serie anche tre microfoni per la cancellazione intelligente del rumore di fondo durante chiamate e videochiamate.

In base al modello e come opzione è possibile disporre anche di una fotocamera a infrarossi che viene impiegata sia per l’autenticazione dell’utente, sia per rilevare la presenza o meno di una persona davanti al computer per ridurre la luminosità o spegnere il display migliorando sicurezza e risparmio energetico.

Lenovo ThinkPad X13s pesa solamente 1,06 kg, anche grazie ai resistenti e leggeri pannelli in magnesio riciclato (90%) nella parte superiore e inferiore della macchina. Le specifiche tecniche arrivano a 32 GB di memoria RAM, fino a 1 TB di spazio di archiviazione PICe, due porte USB-C 3.2 Gen 2. Supporta Wi-Fi 6E di ultima generazione ed è fornito anche in configurazioni con connettività 5G integrata, sia sub 6 GHz che la più veloce mmWave.

Sarà interessante confrontare benchmark e prestazioni di Lenovo ThinkPad X13s non appena saranno disponibili, sopratutto in confronto ai portatili Apple Silicon. Sarà disponibile a partire da maggio 2022 con prezzi a partire da 1.399 euro.

In mostra a Barcellona anche gli smartphone Motorola Edge 30 Pro presentati pochi giorni fa. Tutte le novità presentate a Mobile World Congress MWC 2022 sono disponibili a partire da questa pagina.