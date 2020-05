L’ammiraglia Sony Xperia 1 II arriva a luglio a 1200 dollari

Lo smartphone di punta Xperia 1 II di Sony sarà lanciato il prossimo 24 luglio a 1.199 dollari negli Stati Uniti: lo ha annunciato il costruttore, che ha precisato come i preordini si apriranno il primo giugno. Chiunque acquisti prima del 28 giugno, riceverà in regalo un paio di auricolari wireless WF-1000XM3 di Sony, con eliminazione del rumore.

Lo smartphone offre un reparto multimediale con fotocamera a tripla configurazione, ovviamente sviluppata dagli ingegneri Sony, precisamente con il team dietro la Sony A7 III, e altre popolari fotocamere mirrorless della società. Le tre fotocamere sono da 12 megapixel (grandangolo, ultrawide e zoom) e possono scattare fino a 20 fps in modalità burst con autofocus e auto-esposizione abilitati, rendendo lo smartphone adatto a riprese action e sportive.

Il nuovo Xperia 1 II si fregia di un grande schermo OLED 4K HDR da 21:9 da 6,5 ​​pollici, e può essere utilizzato come display esterno per alcuni modelli di fotocamere DSLR o mirrorless Sony. Altre specifiche includono il processore Qualcomm Snapdragon 856 e una batteria da 4.000 mAh; non manca il jack per cuffie da 3,5 mm.

Xperia 1 II è il primo smartphone 5G di Sony (6Ghz) per l’Europa, ma sembra supportare solo le bande LTE negli Stati Uniti. Tuttavia, Sony potrebbe presto svelare Xperia Pro 5G con la tecnologia mmWave 5G ad alta velocità per gli USA. Questo terminale dovrebbe disporre anche di funzioni per la trasmissione professionale, tra cui una porta in ingresso HDMI.

Ad ogni modo, Xperia 1 II sarà pre ordinabile dal prossimo 1 giugno, con la consegna prevista per il 24 luglio. Per tutte le informazioni tecniche sullo smartphone vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Sony sono disponibili a partire da questa pagina.

