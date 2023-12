Da LG il robot AI che sorveglia casa e animali domestici

In occasione del CES 2024, LG Electronics (LG) presenterà un piccolo robot come suo assistente per la smart home del futuro. Il produttore fa sapere che il nuovo assistente è un robot che sfrutta Intelligenza Artificiale AI e tecnologie che gli consentono di muoversi, imparare, comprendere e partecipare anche a conversazioni complesse.

Secondo LG, l’assistente in questione può migliorare la vita quotidiana delle persone semplificando la gestione della casa e non solo.

L’assistente può muoversi autonomamente in casa grazie a una tecnologia di guida autonoma e a un design con due gambe dotate di ruote che gli permette di spostarsi all’interno dell’ambiente domestico; il dispositivo è in grado di comunicare verbalmente ed esprimere “emozioni” attraverso movimenti resi possibili dalle articolazioni delle gambe.

La modalità di funzionamento AI multimodale, che combina il riconoscimento vocale e le immagini con l’elaborazione del linguaggio naturale, consente di comprendere il contesto e le intenzioni e di interagire attivamente.

Funzionando come un hub “mobile” per la casa intelligente, questo futuristico assistente si connette e controlla gli elettrodomestici e i dispositivi IoT. Il dispositivo sfrutta la piattaforma Qualcomm Robotics RB5 con funzioni di intelligenza artificiale come il riconoscimento facciale.

L’assistente utilizza una fotocamera integrata, un altoparlante e vari sensori per raccogliere dati ambientali in tempo reale, tra cui temperatura, umidità e qualità dell’aria interna. Questi dati vengono analizzati e combinati con informazioni esterne per un apprendimento continuo.

L’assistente funziona anche come telecamera di controllo e sicurezza, per controllare e prendersi cura dei propri animali domestici da remoto e inviare segnali in caso di rilevamento di attività insolite.

Permette di tenere sotto controllo la casa quando non c’è nessuno e può inviare notifiche per segnalare finestre aperte o luci accese. Aiuta anche a risparmiare energia collegandosi a una presa intelligente e spegnendo i dispositivi inutilizzati in tutta la casa.

Quando l’utente rientra a casa, l’assistente è in grado di analizzare il tono di voce e le espressioni facciali per selezionare musica o altri contenuti in base allo stato d’animo della persona. Inoltre, offre assistenza quotidiana fornendo dettagli sul traffico, aggiornamenti meteo e promemoria per appuntamenti personali o l’assunzione di farmaci.

Prezzi e dettagli su dove e quando il robot LG sarà distribuito non sono stati resi noti. Ne dovremmo sapere di più nell’ambito del CES 2024, che si terrà dal 9 al 12 gennaio a Las Vegas.