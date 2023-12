Nothing Phone 2a, specifiche e prezzi trapelano prima del lancio

La tabella delle specifiche tecniche trapelate di Nothing Phone (2a), inclusi i tagli di memoria e prezzi, anticipano un terminale Android di fascia media che punta a contenere il prezzo di vendita, anche evitando componenti e tecnologie superiori impiegati nei modelli di fascia alta.

Pensato come una versione più economica di Nothing Phone (2) il prossimo modello (2a) manterrà la doppia fotocamera sul retro con sensori da 50 MP, come svela SmartPrix.

Invece dei sensori Sony impiegati negli smartphone top, qui sembra ci saranno due sensori Samsung: il modello S5KGN9 per la fotocamera principale, lo stesso impiegato in Moto G84, mentre il sensore S5KJN1 della fotocamera ultra grandangolare dovrebbe essere lo stesso di Phone (2).

La fotocamera frontale invece avrà un sensore Sony da 32 MP. Per lo schermo da 6,7 pollici è previsto un display AMOLED 1080p con risoluzione da 1.084 x 2.412 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Invece di un processore Qualcommm funzionerà con un più economico Dimensity 7200 di MediaTek.

Nel flusso delle anticipazioni arrivano anche i presunti prezzi di lancio, grazie a un post di Roland Quandt su X: in Europa Nothing Phone (2a) nella versione base sarà proposto a meno di 400 euro, quindi con 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Mentre il prezzo sarà leggermente superiore per il modello con 12GB di memoria RAM e archiviazione da 256GB.

Nothing Phone (2a)

8/128GB

12/256GB

White or Black

Sub 400 Euro price for base model. — Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2023

Ricordiamo che l’ultimo smartphone Nothing Phone (2) introdotto a luglio funziona con chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1: al lancio il modello base da 8GB/128GB era proposto a listino per 679 euro, il modello da 12GB/256GB a 729 euro infine il modello top da 12GB/512GB a 849 euro.

A novembre Nothing ha introdotto anche in Italia i dispositivi con il suo marchio economico CMF inclusi lo smartwatch Watch Pro e gli auricolari Buds Pro.

