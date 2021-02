L’hard disk diventa musicassetta: la custodia vintage Orico USB 3.0 per HDD e SSD costa solo 5 €

Da ORICO arriva un gadget particolarmente appetitoso per chi è particolarmente sensibile all’effetto nostalgia: bastano poco più di 5 euro per portarsi a casa questa custodia per hard disk dal sapore anni ‘80, da collegare direttamente al Mac o al PC.

La custodia infatti è disegnata per ricordare le vecchie musicassette tipiche degli anni ‘80 e ‘90. Oltre al design è anche possibile scegliere fra tre diverse etichette da applicare esternamente, per personalizzare maggiormente il look della casetta a seconda delle proprie preferenze.

Nonostante l’aspetto vintage, le specifiche tecniche sono nettamente moderne: la custodia sfrutta SATA 3.0 e supporta il protocollo di accelerazione UASP. È dotata di un’interfaccia Micro-B USB 3.0 con cui può trasferire dati alla velocità massima di 5 Gbps al massimo.

È compatibile con HDD e SSD SATA da 7 a 9,5 mm da 2,5 pollici. Può essere collegata a qualunque dispositivo supporti questa connessione, dal Mac al PC, passando per le Smart TV, router e console.

Semplicissima da utilizzare (basta collegarla il cavo USB incluso nella confezione) include anche la la tecnologia di sospensione automatica intelligente, che mette il dispositivo in stand by dopo 10 minuti di inattività.

L’ORICO è in vendita con il set di tre adesivi a poco più di 5 euro cliccando su questo link diretto.

È disponibile anche una versione con custodia di protezione a circa 7 euro, acquistabile cliccando su questo link.

