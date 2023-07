Libro in Voce porta 22.000 audiolibri a ciechi e ipovedenti

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ha annunciato il lancio di Libro in Voce, una iniziativa realizzata in collaborazione con Amazon che si propone di offrire una vasta gamma di audiolibri ai membri del Centro Nazionale del Libro Parlato.

Dopo l’iniziativa Edicola in Voce, grazie alla nuova Skill Libro in Voce gli iscritti al Centro Nazionale del Libro Parlato avranno accesso a una libreria digitale che conta oltre 22.000 audiolibri. Tra i titoli presenti vi sono i classici dell’ultimo secolo, come la serie di Harry Potter, e i grandi capolavori della letteratura, come Don Chisciotte della Mancia e Le Petit Prince, disponibile anche nella sua lingua originale.

Per utilizzare la nuova piattaforma e avviare l’esperienza di lettura sarà sufficiente pronunciare “Alexa, apri Libro in Voce” e l’assistente vocale di Amazon inizierà a riprodurre gli audiolibri scelti.

Inoltre, la Skill offre una serie di comandi per consentire agli utenti di navigare tra i libri in modo intuitivo. Ad esempio, è possibile cercare libri specifici tramite il nome dell’autore o il titolo del libro, spostarsi in avanti o indietro di minuti specifici o di intere tracce o mettere in pausa la lettura.

“Questa nuova Skill per Alexa dimostra ancora una volta il nostro impegno come Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti nel fornire accesso alla lettura per le persone non vedenti e ipovedenti”, ha dichiarato con entusiasmo Mario Barbuto, Presidente dell’Unione, che ha aggiunto:

Il servizio del Libro Parlato, che offre l’accesso alla lettura alle persone che non possono vedere da quasi settant’anni, trova ora un nuovo strumento tecnologico grazie a questa collaborazione con Amazon

Grazie a questa soluzione le persone non vedenti e ipovedenti potranno godere di una vasta gamma di libri, tra cui alcuni titoli famosi come Il Codice da Vinci, Lo Hobbit, Orgoglio e Pregiudizio, L’Alchimista, Dieci Piccoli Indiani, Il Ladro di Merendine, Il Nome della Rosa, Il Barone Rampante, Le avventure di Pinocchio e Geronimo Stilton con “Sei ciccia per gatti”.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di accessibilità sono disponibili a partire da questa pagina.