Napoleone di Ridley Scott fa sognare nel primo trailer Apple TV plus

Per tutti gli appassionati di cinema da Apple TV+ arriva una chicca per intenditori: il primo trailer del colossal annunciato Napoleon – Napoleone dedicato alla vita privata e alle imprese leggendarie del condottiero francese di origine italiana.

Per la produzione del film Napoleon si parlava già dal 2021 di un potenziale capolavoro annunciato nelle mani di Apple. Fin sulla carta un colossal per budget, ma anche e soprattutto per i nomi coinvolti: il pluripremiato Oscar Ridley Scott alla regia di Joaquin Phoenix. Attore vincitore dell’Oscar per l’indimenticabile interpretazione di Joker, oltre che più volte premiato e candidato a numerosi ambiti premi nella sua ricca carriera.

Il primo trailer rilasciato da poco da Apple TV+ su YouTube non solo mantiene le alte aspettative iniziali, ma lascia sperare in un ennesimo capolavoro di quello che è considerato un genio della regia fin dagli anni ’80 del secolo scorso.

Napoleon promette di offrire uno sguardo personale, persino intimo nella vita privata del condottiero francese. Allo stesso tempo offrendo una visione spettacolare della scalata al potere che lo ha portato da sconosciuto soldato di provincia a imperatore della Francia e di buona parte dell’Europa.

Nell’intreccio tra vita privata e imprese leggendarie il ruolo di coprotagonista assoluta di Giuseppina, interpretata da Vanessa Kirby. Venuta alla ribalta con la serie TV The Crown l’attrice britannica ha già vinto i premi Emmy e BAFTA come miglior attrice non protagonista. Ma anche per lei l’elenco delle candidature e premi prestigiosi già ricevuti è troppo lungo per lo scopo di questo articolo.

É così comprensibile che Apple punti con Napoleon al premi più alti e più ambiti degli Oscar. Ma per poterlo fare occorre proiettare prima i film nel circuito dei cinema degli Stati Uniti, un numero limitato di città e proiezioni sono la clausola richiesta per la candidatura al premio Miglior film.

Anche se l’Academy of Motion Picture Arts and Science ha approvato nuove regole che renderanno le cose un po’ più difficili per i servizi streaming, Apple TV+ inclusa. In ogni caso Napoleon debutterà nei cinema degli Stati Uniti il 22 novembre: nel momento in cui scriviamo non sappiamo quando arriverà in streaming su Apple TV+. Chissà se Apple ha in cantiere qualcosa di più spettacolare ed esteso per questo capolavoro sperato.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.