LIGE smartwatch, l’orologio connesso elegante a soli 25 euro

Quanti fossero alla ricerca di uno smartwatch dai tratti eleganti e tradizionali troveranno in questo orologio LIGE un valido alleato. Al momento è disponibile in offerta ad appena 25 euro. Clicca qui per comprarlo.

Si tratta di uno smartwatch con display rotondo, quindi dal look tradizionale, che non rinuncia però a tratti moderni e minimali. E’ sicuramente un compagno ideale per gli sportivi, per poter tracciare le proprie attività fisiche, ma funziona anche come cardiofrequenzimetro, in grado di restituire all’utente dati sulla pressione sanguigna, oltre a fornire tutti i dati standard che ci si aspetta da un fitness Watch connesso.

Ha uno schermo da 1,28 pollici con risoluzione 240*240 naturalmente touch screen, mentre al di sotto vanta una batteria da ben 220 mAh. Si collega allo smartphone grazie alla companion app compatibile con iOS 9, o successivo, e Android 5.0, e successive versioni, tramite bluetooth 4.0.

Oltre a fornire dati sul fitness è in grado di mostrare direttamente al polso le notifiche in arrivo su smartphone, così come le chiamate. Funziona con tutte le app di messaggistica più utilizzate, quindi con gli SMS, WhatsApp, telegram, Gmail, Instagram e mille altre ancora.

Tra le altre funzioni è in grado di fungere da sveglia, di scattare foto da remoto, impostare timer e conti alla rovescia, e tanto altro ancora.

Tra le numerose lingue supportate anche l’italiano, così da poter navigare l’interfaccia grafica in totale facilità. L’orologio, da non dimenticare, è impermeabile IP67, anche se il produttore tiene a specificare che non bisogna immergerlo in acqua.

Al momento potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo in offerta lampo a circa 25 euro. Per maggiori informazione sui tempi di spedizione ed eventuali oneri doganali vi invitiamo a leggere direttamente la pagina del venditore.