LincPlus P1, portatile 13” con tastiera full-size in sconto a 221 euro con un codice

Ecco una buona occasione per chi cerca una macchina per il telelavoro con un rapporto qualità prezzo invidiabile: si tratta di LincPlus P1, attualmente in sconto con un codice a soli 221 euro.

Questo computer portatile, piuttosto sottile e leggero, monta un processore Intel Gemini N4000 a 1.1 GHz con Turbo Boost a 2.6 GHz, affiancato da una scheda grafica Intel HD Graphics 600 e 4 GB di RAM LPDDR4.

Lo schermo è un IPS da 13.3″ con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel e aspect ratio 16:10 mentre la memoria da 32 GB di tipo eMMC è espandibile via SSD (serve disco M.2 2280 tipo M+B).

Dal punto di vista della connettività monta una porta USB da 2.1 A, presa jack audio da 3.5 mm e chip Bluetooth con tecnologia 4.1.

Sulla cornice superiore del display c’è una fotocamera da 2 MP che consente di utilizzare qualsiasi piattaforma di videoconferenza mentre la tastiera, di tipo full-size, promette un’elevata comodità di utilizzo nelle lunghe sessioni di digitazione.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10 in edizione S e la batteria, da 5.000 mAh, promette diverse ore di utilizzo continuato con una sola carica quando si utilizza il computer senza collegarlo all’alimentazione.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento LincPlus P1 è proposto in offerta con un codice su Gearbest. Anziché 242 euro non dovete far altro che inserire il codice M47AFB5275A27000 nel carrello prima dell’acquisto per ottenere uno sconto di oltre 20 euro e pagarlo quindi soltanto 220,86 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.