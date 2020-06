LincPlus P3, il notebook da 14 pollici con CPU Intel e 4 GB RAM in offerta a 231,66 euro con coupon

Se per voi è arrivato il momento di acquistare un notebook, o cambiare quello vecchio, sappiate che il momento è quello propizio. Arriva dalla Cina un nuovo brand, che per emergere punta certamente sull’ottimo prezzo. Il notebook LincPlus P3 da 14 pollici con CPU Intel e 4 GB RAM in offerta a 231,66 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce. Clicca qui per acquistare.

LincPlus P3 propone al suo interno il processore Intel Celeron N3350, con una frequenza di aggiornamento di 1,1 GHz fino a 2,4 GHz. Propone anche un display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080) e tecnologia IPS. La CPU è coadiuvata da ben 4 GB LPDDR4 e da una memoria di archiviazione da 64 GB di tipo eMMC, espandibile fino a 512 GB tramite SSD.

Naturalmente, il portatile monta sistema operativo Windows 10 e a livello di connettività include un modulo WIFI Intel dual band, 802.11 ac / a / b / g / n. L’autonomia è affidata ad una batteria da 38 W / 5000 mAh agli ioni di litio.

Il layout della tastiera è QWERTY UK, questo vuol dire che non si avranno troppe difficoltà ad utilizzarla anche sul mercato italiano a patto di fare a meno delle lettere accentate segnate sui tasti. Naturalmente, le lettere accentate funzioneranno normalmente, solo che non saranno visibili sulla tastiera.

Ricapitolando le caratteristiche tecniche, LincPlus P3 è un notebook con processoreIntel Celeron Apollo Lake N3350, Intel HD Graphics 600, 4GB di RAM DDR4, doppi altoparlanti incorporati e schermo da 14,1 pollici.

All’interno della confezione di vendita, oltre al laptop, anche il caricabatterie, il manuale d’so e la garanzia.

Solitamente il portatile ha un costo di circa 317 euro, ma grazie al codice sconto B4C3695B2A9EB000 da inserire nel carrello, lo si pagherà appena 231.66€. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.