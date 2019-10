Dal 30 ottobre disponibile l’Intel Core i9-9900KS con Turbo fino a 5 GHz

Intel ha annunciato dettagli sulla disponibilità del’edizione speciale del nuovo Intel Core i9-9900KS di nona generazione. Il processore in questione offre una frequenza Turbo su tutti i core fino a 5 GHz; sarà disponibile dal 30 ottobre con prezzi che negli USA partono da 513$.

Prestazioni di alto livello nel campo dei giochi, dello streaming video e nell’editing tra le qualità principali.

Il processore i9-9900KS è sbloccato e vanta 8 core e 16 thread, frequenza di base fino a 4 GHz, TDP che passa a 127 W (contro i 95 W del 9900K), 16 MB di Intel Smart Cache e fino a 40 linee PCIe nella piattaforma per il gaming e l’overclocking.

Tra le peculiarità della CPU, la frequenza Turbo su tutti i core fino a 5 GHz e frequenza di base fino a 4 GHz (rispetto ai 3,6 GHz del modello Core i9-9900K ora in vendita) e la compatibilità con le schede madre Z390 esistenti.

Il produttore parla di “megatasking fino al 27% più veloce” con gaming, streaming e registrazione simultanei e “fino al 35% di fotogrammi al secondo in più”, ispetto a un PC di 3 anni fa. Anche l’editing di video 4K è secondo Intel “fino al 17% più veloce” rispetto alla precedente generazione e “fino al 78% più veloce” rispetto a un PC di 3 anni fa.

L’edizione speciale del proessore in questione è pensata per gamer e appassionati di overclocking. Solo selezionati chip presenti nei wafer Intel sono in grado di soddisfare determinate specifiche e operare con frequenza Turbo all-core fino a 5 GHz. Il nuovo proecssore sembra una risposta al Ryzen 9 3950X con 16 core attivi di AMD che con l’overclock sembra poter toccare i 4,3 GHz e che sarà la proposta al vertice della gamma AMD Ryzen, e al già disponibile 3900X 12-core, con prezzi di listino simili alla nuova offerta di Intel.

