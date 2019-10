A New York tutto pronto per la premiere di The Morning Show di Apple TV +

Apple ha in programma un evento premiere per The Morning Show, una delle serie più attese di Apple TV+, con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carrell. Un palcoscenico e striscioni colorati sono stati posizionati nella piazza del Lincoln Center di Manhattan a New York City. L’evento dedicato a questo show sarà soltanto uno di quelli che Apple ha programmato nell’attesa di Apple TV+ e dovrebbe ospitare le star della serie tv, disponibili ad una sessione di domande.

La serie The Morning Show con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carrell sarà presentata in anteprima da questo palco nella serata di oggi 29 ottobre, a poche ore dal lancio ufficiale della piattaforma di tv in streaming di Cupertino.

Jennifer Aniston interpreta il volto noto del telegiornale mattutino, mentre Carell veste i panni di un vecchio giornalista, licenziato in seguito ad accuse mosse contro di lui. Il trailer rivela anche alcuni tratti del personaggio della Witherspoon: una giornalista in carriera e potenziale minaccia per il lavoro della Aniston.

Le recensioni che sono state pubblicate nella mattinata del 28 ottobre non sono state particolarmente gentili con questo show, ma è ancora troppo presto per giudizi definitivi. L’Hollywood Reporter ha definito questa serie “brutalmente noiosa”, mentre Variety ha promosso le due attrici protagoniste.

È incominciato il conto alla rovescia per l’arrivo di Apple TV+ , che anche in Italia come in altri 99 Paesi è previsto per il 1°novembre 2019. Apple sta investendo moltissimo in serie TV e contenuti originali per Apple TV+, si parla di un budget totale di 6 miliardi di dollari. Tutte le novità su Apple TV+ si possono trovare a partire da questa pagina di Macitynet.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ incluso prezzo, data di uscita, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.